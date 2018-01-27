《謠言終結站》吃降血壓藥傷腎？ 醫：不吃 傷心又傷腎

2018-01-27

記者蔡淑媛／台中報導

坊間流傳「高血壓患者吃降血壓藥會增加腎負擔，長期服用會導致腎病」，但醫師澄清：「不吃藥反而傷心又傷腎！」血壓長期控制不好，腎臟缺血會腎衰竭，甚至洗腎，也會造成心血管疾病惡化，甚至要接受開心手術。

中山醫學大學附設醫院腎臟科主任張浤榮指出，常用的降血壓藥物在遵照醫囑下服用，是不會傷害腎臟的。如果不吃藥控制，長期高血壓會造成血管收縮，使腎絲球長期血液灌流不足，萎縮硬化，且高血壓還會過度活化刺激腎素分泌，讓腎絲球更萎縮，雙重惡化，加速腎衰竭。

張浤榮說，一般人認為高血壓會造成腦心血管疾病，其實也是腎病的高風險因子，台灣人洗腎原因首位是糖尿病，再來是慢性腎絲球腎炎（蛋白尿），第3名就是高血壓，而且腎臟功能損壞的初期通常沒有症狀，高血壓控制不佳，許多器官都會受損，因此規則服藥，能讓腎臟血管適度放鬆，血流充足、不缺血，所以良好的血壓控制，可以保護腎臟。

有擅自停藥病例導致洗腎

張浤榮表示，門診中，常見患者有吃藥傷腎的迷思，自行停藥，造成腎損傷；曾有一名經理明知有高血壓卻不吃藥，加上工作忙，結果視網膜病變而視力模糊、血壓飆到220mmHg，嚇得趕緊掛急診，抽血也發現腎功能不良、有尿蛋白，恢復規則服藥後，腎功能逐漸好轉，但另一名患者不吃藥，2、3年後嚴重到需要洗腎。

台中榮總血管外科主任林雍凱強調：「吃藥絕對比開刀輕鬆！」高血壓患者正常服用降壓藥，能降低心血管疾病發生，否則血管狹窄、心瓣膜狹窄到連內科也無法治療就得開刀，而且服藥也能保護腎臟，避免腎性高血壓惡化。整體而言，把血壓控制好，並避免體內發炎反應，反而對腎臟是保護，能「保心又保腎」！

張浤榮補充說，如果服用降血壓藥出現水腫、頭痛、心律慢等不適反應，或仍血壓控制不良，不可擅自停藥，應回報醫師討論，可依體質、病況與生活形態適當調藥，獲得改善。