長者骨折復健 整合照護好得快

2018-01-27

文／趙明哲

72歲鄭姓阿嬤年初因跌倒導致髖部骨折，經外院手術後，雖積極復健治療，但因恢復較為緩慢，且受限於健保署規定，骨折手術住院天數頂多3-5天，如需延長，阿嬤就得自費負擔住院，讓家人傷透腦筋。所幸經由配合「急性後期醫療整合照護計畫」院所接手後，逐漸恢復健康，目前已可外出散步，享受自由人生。

其實，全台灣像鄭姓阿嬤這樣的病人有很多，主要共同點包括：恢復較慢，尚未進步到可以生活自理；家人平時忙於上班，無法親自照顧；可能需要花費更多的金錢才可以適當安置，對全家經濟負擔不小。

PAC病房1-3週住院治療

衛福部去年擴大舉辦「急性後期醫療整合照護計畫」 （簡稱PAC），可同步解決這3個問題。

以本院為例，與中部3家醫學中心及準醫學中心合作，凡是在這3家醫院接受急性骨折手術，如內固定、人工膝關節和髖關節置換、或脊椎手術的患者，在原醫院健保急性病房住院天數期滿後，若評估條件符合，可立即轉住本院的PAC病房，接受1-3週的住院復健療程，獲得專業的照護，降低家屬的負擔。

此外，患者也可選擇參與「日間照護計畫」，每日上午9點至下午5點到本院報到，除了有傷口護理照護、醫師照護外，還有病房可供休息，且依病人身體狀況，每日最多有2-4次復健治療，同樣可以參與1-3週的密集療程，讓平日家人需上班無暇照顧，但患者卻傾向居家治療的家庭有其他選擇。

要提醒民眾，老人跌倒最大的隱憂就是「髖部骨折」，根據統計資料指出，下肢骨折術後，回復身體機能者不到1/3，一年內死亡率更高達2成，但事實上，髖部骨折不是這些老人的死亡主因，而是這些老人在跌倒後都成了「臥床病人」，漸漸失去活動力，體力與精神也大幅衰退，最終引起併發症，如肺炎、泌尿道感染、血栓、敗血症而亡。

透過衛福部的PAC計畫，行動不便的年長患者將不再侷限於急性住院天數而匆匆出院，反而有更充裕的時間參與積極復健治療計畫及照護，讓患者更快回到日常生活或職場工作，減輕家人及社會的重擔。

（作者為漢忠醫院復健科主任）