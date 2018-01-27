下肢傷口久久不癒 靜脈疾病作祟

2018-01-27

文／柯博仁

70歲的張先生是一位退休國中教師，過去10年來，一直被左腳腳踝的一個傷口困擾著，傷口反覆發癢、變黑、發炎，照顧好了一段時間之後，總是又再次復發，久不痊癒。雖然對於走路的功能沒有什麼影響，但是卻影響生活品質。

去年張先生終於到大醫院的血管外科做徹底檢查，竟然發現有下肢靜脈曲張的問題。接受靜脈曲張微創治療後，傷口很快就癒合了，再也沒有復發。

下肢有自發性的皮膚潰瘍或傷口，成因可能有很多，包括皮膚病變（如感染、發炎、腫瘤）、壓瘡、糖尿病、動脈缺血性疾病、淋巴疾病以及靜脈性疾病等，有時候則混合了多種的成因。

腳踝、小腿血管性潰瘍

對於下肢久久不癒的傷口，必須要找到真正的成因，治療才能事半功倍。如果沒有找到真正的成因，只是症狀治療加上傷口照顧，臨床狀況往往就是好好壞壞，反覆發生。在眾多足部潰瘍的成因中，血管性疾病，特別是靜脈性傷口，往往是容易被病人及醫師忽略的。

哪些靜脈疾病可能會以下肢潰瘍傷口表現呢？靜脈狹窄（如腸骨靜脈壓迫症候群）、靜脈栓塞（血管內有血塊）以及靜脈曲張（靜脈血液逆流），都有可能使得下肢的靜脈血液回流出問題，進一步使得缺氧血以及一些人體代謝廢物長期累積在下肢，特別是腳踝和小腿，一段時間之後，局部的組織靜脈壓持續升高，營養不足，可能反覆發炎，皮膚變得脆弱容易受傷，甚至容易形成自發性傷口而不癒合。

提醒有下肢傷口不癒困擾的民眾，不妨請血管外科專科醫師確認病灶是否和靜脈有關，早日遠離血管性潰瘍的威脅。有明顯的靜脈曲張的民眾也請提高警覺，考慮作根本的靜脈微創治療，避免可能的傷口併發症發生。

（作者為林口長庚醫院血管外科醫師）