對抗流感 爸媽停看聽

2018-01-27

文／邱彙雅

小美（化名）近日懶洋洋，一下子體溫就飆到40度，家長很疑惑：「不是打過流感疫苗了嗎？小美班上有人感染流感後，也都沒到學校，這是怎麼回事？」

醫師在診間做過詳細的身體檢查後，發現小美咽喉紅腫，其他部位沒有異常，告訴家長：「同班同學確診流感，小美現在發高燒有感染症狀，建議直接開始吃克流感。」

流感是因為感染「流感病毒」而引起的急性上呼吸道感染，比一般感冒的症狀更為嚴重、不舒服，常造成秋冬時期季節性大流行的有A型和B型流感。流感除了容易爆發大規模流行外，更容易在老年人、心肺腎慢性病、代謝性疾病、貧血、免疫功能不全者產生嚴重的併發症。

流感快篩並非唯一的診斷指標，其準確度與檢體質量及病毒量有關，通常發燒第3天在黏膜上的病毒量會較多，快篩準確率較高，主要還是根據醫師的臨床診斷，因此在流行季節，只要有類流感症狀或是與流感病人密切接觸過的高燒患者，不需要做快篩就可直接投予抗病毒藥物。

◎得到流感怎麼辦？

研究證實，若在發病48小時內服用抗病毒藥物，可以縮短病程且減少併發重症及死亡率，目前主要針對高危險族群建議使用，在流感流行期則會擴大使用。1歲以下嬰幼兒及孕婦也同樣可以使用克流感藥物。

此外，病毒感染通常是自癒性的，症狀治療藥物雖可以幫忙緩解不適，但多休息、補充水分也十分重要。

孩子疲倦、喘、耳痛 快就醫

流感的病程一般是3-5天，如果發燒超過5天，或又再度高燒，就要特別小心，提醒家長仔細觀察孩子在疾病過程中的症狀、食慾及活動力，尤其是燒退時是否仍然無精打采，因為孩子精神不佳是最重要的警訊。若呼吸開始喘、耳朵會痛，也需要趕快就醫。

◎慎防飛沫與接觸傳染

施打流感疫苗仍是目前最有效的預防方式。打完疫苗約需兩週後，體內才能產生抗體並持續近1年，每年最佳施打時間為入秋之際。

注射疫苗後，健康成年人大約可產生70%-90%的保護力，今年雖然錯估了B型流感的病毒株，但仍具有3%左右的保護效益。

勤洗手戴口罩 堵飛沫傳染

流感病毒傳播途徑為飛沫及接觸傳染，病毒可以在光滑表面存活一天以上，在手上也可存活15分鐘至1小時，因此只要與外界有接觸就有感染的風險在，所以勤洗手、戴口罩才是保護自己也保護別人的最佳方式。（作者為馬偕兒童醫院兒童急救加護醫學科主治醫師）