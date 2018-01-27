英政府：喉嚨痛吃抗生素不會好 過7天自然痊癒

2018-01-27 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國公共衛生部（PHE）、國民保健署（NHS）、國家健康與照顧卓越研究院（NICE）26日發通函，要求家醫科醫師切勿繼續提供抗生素給予喉嚨痛患者，原因除了抗生素對喉嚨痛無效，也恐促成超級細菌誕生。

根據《每日郵報》報導，英國官方認為抗生素無法治療喉嚨痛，但家醫科醫師們卻共售出價值數百萬元英鎊（約台幣數千萬元）的抗生素，進而引發超級細菌的危機，讓細菌們開始對抗生素產生抗藥性，當局希望喉嚨痛患者能自行至西藥房購買乙醯胺酚等非處方止痛與退燒藥。

英國國家健康與照顧卓越研究院表示，喉嚨痛是家醫科醫師最常遇到的病症，但大多數造成喉嚨痛的病毒無法被抗生素去除，卻有60%的喉嚨痛患者都在服用抗生素，但其實喉嚨痛不需經過治療，在7天左右就會自行好轉，專家亦現身說法。

家醫科普通感染指導委員會主席泰沙．劉易斯（Tessa Lewis）表示，喉嚨痛患者「應該喝大量的水和多休息，乙醯胺酚可以幫助緩解疼痛和控制體溫」；通函中提到，僅有因鏈球菌引發的扁桃體炎，進而造成的喉嚨痛，能從抗生素中受益，全球每年消耗的1000萬劑抗生素中，有25%為非必要性的。

英國皇家家醫科學院（Royal College of GPs）的教授海倫斯托克斯（Helen Stokes-Lampard）支持官方說法，「乙醯胺酚或布洛芬是治療喉嚨痛的最佳療法」，英國官方希望能藉此致家醫界通函，緩解超級細菌產生的速率。