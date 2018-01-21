帶狀疱疹不適 中醫解毒湯可緩解

2018-01-21

圖．文／鄧佳明

曾感染過水痘者很可能是「帶狀疱疹」的候選人，水痘病毒會長時間潛藏在神經節內，等待人體抵抗力不好時，如遇過度勞累或有免疫退化的高齡者，又會再度活動起來。

當水痘病毒活化後，即引發帶狀疱疹，沿著神經分佈區域的皮膚，長出成片令人疼痛難耐的紅疹與水疱，年紀越大好發率越高。痊癒後，慢性神經痛是最常見的後遺症，可能持續數月或數年，嚴重者甚至影響睡眠與生活品質，若帶狀疱疹是長在頭部，則較有危險性，需積極治療。

中醫治療帶狀疱疹，初期可服用由金銀花、黃柏、蒲公英、倒地蜈蚣、連翹與菊花等藥材組成的「仲景解毒湯」，可抗病毒，有清熱解毒與消炎止癢的功效，每天一帖，早晚各喝一次，連續服用10至15天，能有效減輕感染性的疼痛，降低病毒量，有助縮短病程。

搭配針灸 可加強止痛

疱疹後神經痛可服用中藥行氣止痛的配方，如由香附、荊芥、防風、薄荷、川芎與細辛等藥材所組成的「川芎祛風湯」，同樣每天一帖，早晚各喝一次，視病情需要服用3至7天，能有效鎮痛解熱，再依病痛部位，搭配針灸合谷、大椎與華佗夾脊等穴位，加強止痛效果。

體力虛弱者，平時可服用四君子湯或玉屏風散，來改善體質，增強免疫力。

長過水痘者平時需注意養生保健，作息要規律，勿過勞；如有皮膚癢刺感、或出現肩臂痠痛、胸腰痛、頭痛或發燒等情形，應就醫診治，勿自服偏方成藥，以免延誤病情，徒增痛苦。

發疹時 皮膚應保持乾燥

當發疹時，皮膚應保持乾燥，勿弄破水疱，以免造成蜂窩性組織炎；當劇痛難耐時，可輔助冰敷緩解不適；在帶狀疱疹發作初期，對於未長過水痘，或未注射疫苗保護者，是具有傳染力，因此照顧者需特別留心。

（作者為台南市誠信中醫診所醫師）