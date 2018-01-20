《謠言終結站》空腹不能吃番茄? 營養師：以訛傳訛

2018-01-20

記者林惠琴／台北報導

網路流傳空腹不能吃番茄，因為「吃番茄會引起胃脹」、「番茄含有大量可溶性收斂劑等成分，與胃酸發生反應，凝結成不溶解的塊狀物，這些硬塊可能將胃的出口幽門堵塞，引起胃腸脹滿、疼痛等不適症狀」，但彰化基督教醫院營養師陳燕華澄清，這是以訛傳訛的網路謠言。

根據衛福部食藥署公布的「台灣地區食品營養成分資料庫」資料，以聖女番茄來說，每100公克熱量35大卡，並含有膳食纖維1.5克、維生素A視網醇當量（RE）609.8微克、β-胡蘿蔔素3,658微克、維生素B1有0.04毫克、維生素B2有0.04毫克、維生素C有49.9毫克、鉀200毫克、磷26毫克。

三高患者 食用前應諮詢

陳燕華指出，以營養學而言，小顆番茄屬於水果，大顆番茄則是可用於加熱烹調做菜，例如番茄湯、番茄炒蛋，其中，番茄的抗氧化物茄紅素為脂溶性物質，加熱烹煮後會釋出更多，人體也更容易吸收，能夠有效預防自由基產生、預防癌症。

不過，陳燕華提醒，食用番茄需要注意的是慢性疾病族群，例如糖尿病患且血糖控制差，不建議一用完餐就立即吃小顆番茄，因為水果有糖分，建議餐後2小時後再吃，份量不要超過15顆，以免血糖過高；糖尿病患但平日血糖控制佳，飯後可食用，只是一樣以不超過15顆為宜。

要提醒的是，對慢性腎臟病病人來說，番茄屬於高鉀食物，不可過量食用。若是有慢性疾病或三高飲食問題，可進一步諮詢營養師。

減重者 可適量吃大番茄

陳燕華也提及，若是本身想要減重、經常會有飢餓感，可食用熱量低、方便攜帶的大顆番茄。

陳燕華並提醒，任何食物都要適量，不能因為營養價值高就大量吃，飲食均衡攝取才是食療精髓。