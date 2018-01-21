帶孩子語言治療 先評估親子互動

2018-01-21

圖‧文／莊梅君

兩歲多的謙謙（化名）被媽媽帶來接受語言治療，媽媽很疑惑：「謙謙都聽得懂，叫他做什麼都會去做，但為什麼他還不會說話？」

其實像謙謙這樣的案例並不少見。仔細觀察家長與孩子的互動，會發現多數情況是因為孩子被照顧得「太好了」，如果所有的需求在話說出口前就被滿足了，那麼他何需說話呢？

照顧得太好 孩子不說話

第一次的語言治療通常是評估。由於兩歲的孩子還無法配合正式測驗，孩子也不見得可立刻與陌生的治療師互動，因此主要是藉由觀察孩子與父母的互動方式。

像家長是屬於把孩子照顧得無微不至型？還是用i-pad打發型？還是老師說教型？並且會觀察家長是否配合孩子的程度改變說話方式？同時還要觀察孩子的理解能力和表達能力。

經過完整的語言評估後，謙謙開始每週兩次、每次30分鐘的語言治療的課程，媽媽是必須陪同他一起上課。每次上課時，治療師會示範一項促進語言的技巧，以便謙謙回家後，可以請媽媽回家執行，下次上課時，可一同討論執行困難、或是分享成果。

◎以下是語言治療師常用的技巧：

●觀察：孩子常用「非口語」的方式來表達需求，例如：不同哭聲、臉部表情、手指、手勢等，這時父母需要專心觀察，並且給予正面回應。

●等待：父母可在心中默數1-10，同時用期待的肢體動作或表情來迎接孩子的回應。

●示範：孩子說不出來或說不清楚時，請幫他說完。

●旁白：把自己正在做的事情、或是孩子正在注意的事情說出來。

●擴展：孩子也許只能用簡單詞彙，例如：寶寶ㄋㄟ ㄋㄟ來描述事情，大人可順勢將之延伸為完整句子，例如：小寶寶在喝ㄋㄟ ㄋㄟ。

●延伸：例如：喝ㄋㄟ ㄋㄟ才會長大。

親子互動課程上了一陣子後，謙謙的溝通意願增加，願意找媽媽「聊天」的次數變得頻繁，不僅如此，謙謙會說的詞彙也變多了。若您的孩子也有相同的情況，請洽附近的醫療院所復健科，經復健科醫師初步檢查後，儘快安排語言治療。

（作者為衛生福利部桃園醫院新屋分院語言治療師）