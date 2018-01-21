放鞭炮嚇山豬 炸傷手更麻煩

2018-01-21

圖‧文／蘇鉉尊

年關近，放鞭炮、做料理、機器絞肉傷了手的案例時有所聞，由於手的功能性強，一旦受損，不止影響生活品質，如果傷口感染引起併發症，預後更令人憂慮，提醒民眾凡事謹慎小心、切勿大意。

日前一位71歲的阿伯被轉診來本院就醫，整隻左手掌、手指被嚴重炸傷，一問才知他是想放鞭炮嚇山豬，結果得不償失。

阿伯家住在南投，平常自己耕田種菜，無奈山區內經常有山豬來訪，偷吃農作物和騷擾家裡的小動物，一般的陷阱對山豬根本沒有作用，日前突發奇想買來鞭炮想要嚇嚇山豬，點燃後說時遲那時快，一不注意卻炸傷了自己的左手，當下皮開肉綻鮮血直流，痛得快要昏過去，情急之下只好自己忍痛，單手開車下山就醫。

阿伯的傷勢經轉院來之後，進行清創手術顯微重建處理，慶幸整隻左手都有保留下來，除了術後傷口細心照護，還需要認真地復健運動，才能讓左手的功能恢復得更好。

手是我們靈長類獨特的器官，舉凡日常生活的食、衣、住、行都需要使用雙手，沒有雙手真是萬萬不能。在外傷的領域中，手外傷也是最大的議題；手受傷後無法工作，家裡的經濟就出現問題，再加上還要其他家人來照顧傷者，讓整個家庭陷入困境。

從菜刀小切、割傷到工廠機具壓砸傷或穿刺傷害，甚至火災引起瓦斯氣爆傷害，常常首當其衝的就是我們的雙手。

在外科領域裡，我們強調受傷的雙手重建之後要有功能，不能只是一雙裝飾的手。

手受傷後，即使是小傷口也不容忽視，若患者年紀大和血糖控制不佳，傷口癒合困難，傷口容易感染化膿，引發手部蜂窩性組織炎，若是更嚴重的感染引發敗血症等狀況更是得不償失。所以，手外傷應至合格的醫療院所治療、確實換藥，才是保護雙手的不二法門。

農曆新年快到了，為了環保考量，最好不要放鞭炮，尤其是年關事事繁忙，凡事謹慎小心為妙，以免造成手部傷害，破壞了新年喜樂的氣氛。

（作者為彰化秀傳紀念醫院整形外科醫師）