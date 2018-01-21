脂漏性皮膚炎 職業婦女好發

2018-01-21

圖‧文／陳韋綸

一名30多歲的女性患者，因白天工作忙碌常需加班，晚上回家又要照顧小孩，長期處於身心疲累的狀況，近來天冷，臉部、頭皮出現嚴重乾癢、脫屑的症狀，這是中醫皮膚科門診常見的「脂漏性皮膚炎」，好發在臉部與頭皮，嚴重影響外觀而造成不少困擾。

不菸不酒 日常保養要做好

脂漏性皮膚炎是慢性皮膚發炎性疾病，會造成皮膚搔癢、脫屑與紅斑，好發於皮脂腺旺盛的出油部位，例如：頭皮（以頭皮紅癢，伴隨頭皮屑表現）、臉部（眉毛、眼皮、耳朵前後、鼻翼兩側、顏面人中與嘴唇周圍）、身體（胸前、腋下、背部、臀部、外陰部）。臨床上脂漏性皮膚炎容易與乾癬混淆，兩種皮膚疾病可透過好發部位鑑別診斷。

脂漏性皮膚炎明確的成因目前仍不清楚，但臨床治療上，朝著控制皮脂分泌、抑制黴菌增生、降低皮膚發炎反應的處理，都能獲得良好的改善。因此推論脂漏性皮膚炎可能與皮脂分泌旺盛，導致黴菌增生感染而引起皮膚發炎反應相關。

◎預防脂漏性皮膚炎復發，日常保養要做好

●不過度清潔：多淋浴、少泡澡，減少熱水刺激皮膚；可選用溫和洗髮精，每天洗頭可避免皮脂增生。用指腹或掌心洗頭皮，勿用指甲避免抓傷頭皮；洗澡時，水溫不可過熱，接近體溫偏涼的水溫最佳。

●減少接觸刺激性物質：不抽菸、不喝酒、減少辛辣口味、減少加工食品；選用低刺激性保濕產品，每日定時保濕；避免過度曝曬陽光，在戶外時應定時防曬。

●避免壓力累積：不熬夜，避免過度勞累降低免疫力；降低生活壓力、保持心情愉快。

（作者為台南市木子中醫診所醫師）