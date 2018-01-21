12私大結盟 可跨校跨域修課

2018-01-21

「優九聯盟」再添3校 組優久聯盟

〔記者林曉雲／台北報導〕團結力量大！大同、文化、世新、東吳、淡江、輔仁、銘傳、實踐及北醫九所歷史悠久的私立大學組成「優九聯盟」，近日再加生力軍，中原、逢甲、靜宜三所大學加入，聯盟名稱改為「優久大學聯盟」，因應高教時代危機來臨。

還能換校讀書 最長1年

優久大學聯盟輪值主席、銘傳大學校長李銓表示，聯盟學校的學生不僅可跨校跨域選修課程，還能申請至聯盟學校交換讀書，最長可達一學年，學生學習更加寬廣，選擇更加彈性。

李銓表示，面對高教全球化競爭，大學必須跨域創新、優勢互補才能面對挑戰。優久大學聯盟執行長崔文慧表示，聯盟逐步發展茁壯，融合盟校資源，發揮各校強項，實踐跨校多元學習，下一階段將推動境外生資格驗證資訊分享、磨課師平台、舉辦跨校多領域學習活動等。

實踐大學校長陳振貴表示，聯盟的私校歷史超過五十年，總學生人數超過廿萬人，一○五年正式成立，跨校課程有七百廿八門，聯盟學校包括理工醫農各領域，對學生修課是大利多，也使學歷加值，而聯盟成為大學城，進行聯合採購如電腦，創造採購優勢，未來希望朝向美國長春藤聯盟模式，使聯盟成為台灣的高教品牌。

教育部高教司司長李彥儀表示，現在已是「Go Together」的時代，教育部鼓勵大學開放彼此的跨校修課、互抵學分，如果能進一步成立系統，可使大學更強而有力，還可聯合招生。