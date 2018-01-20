打鼾鼻塞睡不好 5歲童險臉變形

2018-01-20

記者黃文瑜／台南報導

一名5歲男童夜間打呼非常嚴重，且經常有睡眠中斷的情形，白天上課注意力不集中，經就醫接受鼻咽內視鏡檢查發現，男童的鼻咽部腺樣體肥大導致雙側後鼻孔完全被堵住，而引起兒童睡眠呼吸中止症，影響生活層面及臉部發育。

兒童睡眠呼吸中止症

台南奇美醫學中心主治醫師劉宗瑋表示，根據統計，學齡前約有1-3成的幼童有打鼾現象，其中又有2%-3%有睡眠呼吸中止症的問題。

兒童睡眠呼吸中止症的原因及致病機轉與成人不完全相同，大多是因鼻咽部腺樣體肥大或扁桃體肥大，造成後鼻部及口咽部呼吸道阻塞，若合併有過敏性鼻炎會造成嚴重阻塞。

切除肥大鼻腺樣體 健保未給付

劉宗瑋指出，若小朋友鼻塞嚴重，常要張嘴呼吸，長期累積下來會影響臉部發育，出現上唇厚且上翹、上門牙突出、鼻子變扁、眉間變寬及顏面扁平。日常生活中還可能容易驚醒、尿床或是過動注意力不集中。此情形可手術切除肥大的鼻腺樣體，改善狀況。若沒有處理，成人後較容易罹患心血管疾病。

劉宗瑋說，鼻咽部腺樣體是小朋友免疫力聚集處，青春期時就會漸漸退化，免疫力會跟著血液在全身跑，因此切除肥大的鼻腺樣體手術不會有影響。但目前這項手術是自費，各醫療院所收費不同。

他也提醒家長注意，不要以為孩子只是單純鼻過敏引起打呼症狀，應該及早帶孩子到耳鼻喉科接受檢查與處置。