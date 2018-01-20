葡萄膜炎致黃斑部水腫 新藥生物製劑救視力

2018-01-20

圖‧文／林純如

13歲的小美（化名）沒有全身性自體免疫病史，雙眼卻罹患「非感染性葡萄膜炎」併發的黃斑部水腫。雖然類固醇的治療效果不錯，但卻造成她的眼壓上升，引發青光眼與後續白內障。

醫師雖使用傳統免疫調節劑取代類固醇，卻無法控制黃斑部水腫。所幸台灣已核准生物製劑可使用於治療「非感染性葡萄膜炎」，才得以挽救視力；只是目前尚未納入健保給付，長期下來所費不貲。

大多數民眾對於眼部疾病的常識，侷限在近視、結膜炎或是白內障；但對於葡萄膜炎，不僅對於疾病本身感到陌生，更遑論治療方法。

葡萄膜是眼內緻密血管的組織，因為呈深紫色而得名。無菌的葡萄膜發炎就是非感染性葡萄膜炎，由於葡萄膜含豐富血流，供應眼球重要組織營養，因此葡萄膜發炎，便可能造成角膜、視網膜、鞏膜與視神經的損傷，所以葡萄膜炎容易造成視力不可逆的傷害。

副作用較類固醇低

大部分非感染性葡萄膜炎若早期正確診斷、積極藥物或手術治療，多可控制病情；但若延誤就醫，就可能引發併發症，如白內障、青光眼、黃斑部水腫等。

非感染性葡萄膜炎在台灣的新發生率為千分之一，且病患眼部狀況往往都相當嚴重，不能輕忽。

由於葡萄膜炎初期不易確定病因，且病程發展複雜，但控制眼內發炎是治療首要目標。

控制「非感染性葡萄膜炎」的方式以藥物治療為主，包括傳統類固醇、非類固醇消炎劑、免疫抑制劑。長期口服類固醇會有高血壓、血糖上升、骨質疏鬆、肥胖等副作用，孩童則可能會抑制生長；眼部注射類固醇，雖可減少全身性副作用，但可能引發白內障或青光眼等問題。而免疫調節劑可能會影響肝腎與造血功能。現在已有生物製劑可治療，副作用均較類固醇及傳統免疫調節劑低許多。

使用生物製劑治療非感染性葡萄膜炎為皮下注射，病患不用眼內打針，目前健保雖已核准但尚未納入給付，病患必須自費。但願不久的將來，能通過健保給付，減輕台灣非感染性葡萄膜炎弱勢病患的負擔。

（作者為中國醫藥大學附設醫院眼科部主治醫師）