84歲翁雙腳腫痛 血小板增多症作祟

2018-01-20

非蜂窩性組織炎

記者蔡淑媛／台中報導

84歲的王阿公頭痛、頭暈、雙腳水腫10多天，變得紅腫熱痛送醫，以為是蜂窩性組織炎，抗生素治療無效且更腫脹。抽血檢查發現血小板指數竟衝破百萬，是正常2.5倍，罹患血小板增多症，以降血小板藥物治療，1週後復原並能走路；醫師提醒，一旦延誤治療，血液黏滯易血栓，恐怕會中風、心肌梗塞。

骨髓增生性腫瘤引發

台中醫院血液腫瘤科主任林俊良指出，王阿公年紀大，以致骨髓老化病變，出現骨髓增生性腫瘤（這是良性瘤），會導致造血功能異常，使血小板過度增生。而血小板的主要功能是使血液凝固，一旦太多，容易血液黏滯和血管栓塞。

林俊良說，血小板增多症的早期症狀會頭痛、頭暈、衰弱及四肢異常，容易與三高疾病症狀混淆，這2個月已收治3人，都是骨髓增生性腫瘤，引起血小板增多症，如果不治療控制，骨髓功能持續異常和惡化，恐怕有罹患血癌風險。

王阿公排除感染、缺鐵問題，研判他年紀大，骨髓造血異常，罹患血小板增多症，以降血小板藥物治療2天，指數就大幅下降，1週後就恢復正常，腫脹的雙腳也復原出院，不過必須持續服用抗血球藥物。

林俊良提醒，骨髓增生性腫瘤並不少見，雖好發於老年人，也會出現在中年人身上，一般人容易忽略抽血檢查，如果出現頭暈、胸悶或手腳紅腫，排除感染、缺鐵、免疫疾病後，就要評估造血功能問題。