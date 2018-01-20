台大研究：低頭族滑手機 時間比自認多5成

2018-01-20

記者吳亮儀／台北報導

您一週使用手機的時間有多久？台大醫院研究發現，民眾使用手機的實際時間比自覺時間多5成，例如每週自認使用約20小時的大學生實際使用時間長達30小時。

台大醫院醫療團隊利用手機APP「Know Addiction」精算發現，每週自認使用約20小時的大學生實際使用多達30小時，且若使用時間越長，低估實際使用的程度就越大。

台大醫院精神部主治醫師林煜軒說，關掉不必要的手機通知，並培養固定時間觀看手機的習慣，能減少使用時間與次數。

台大研究團隊提醒，長時間使用手機可能造成部分不良副作用，例如行走、開車、騎車中使用，很容易發生意外；長時間使用手機很容易出現肩頸與上肢疼痛。

每30-40分鐘應休息1次

台大醫院眼科部主治醫師楊長豪說，不管是平板顯示器、LED霓虹燈、手機螢幕、電腦顯示器等3C產品都有背景光源，光譜中含有異常的高能藍光，長時間藍光刺激下，容易產生許多過氧化物的「自由基」會傷害視網膜細胞，尤其增加黃斑部病變機會，這是中老年人的視力殺手，建議白天出門時應盡量配戴太陽眼鏡。

楊長豪說，長時間使用手機除了會影響視力外，手機的藍光會抑制松果體釋放褪黑激素，抵擋睡意，它對青少年的影響更大。

楊長豪建議，每使用電腦或3C產品30到40分鐘後就要休息，看看遠方，讓睫狀肌放鬆，或是多眨眼分泌淚水、避免眼睛乾澀。另外，可補充有益眼睛的維他命，如葉黃素、玉米黃素、茄紅素、維他命C、E等。