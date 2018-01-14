心臟超音波 對比劑加強顯影

2018-01-14

圖‧文／秦志輝

一位65歲男性因走路會喘來門診求治。在懷疑心臟衰竭情況下，接受心臟超音波檢查，由於其菸齡超過30年，導致心臟超音波影像相當模糊，無法確認心臟功能是否正常，因此建議接受超音波對比劑注射，同步進行心臟超音波檢查，結果心臟超音波影像明顯清晰（見右圖），明確指出他的心臟功能正常，建議至胸腔科進一步檢查，最後證實為慢性阻塞性肺疾病。

能加強心臟功能判讀

超音波對比劑為一種可被生物分解材質外殼所包覆直徑小於10微米的微氣泡，微氣泡是以脂質為殼層包覆氟碳化合物，可被生物體分解且無毒性及不易引起免疫反應。超音波對比劑可以流經肺循環進入左心房及左心室，達到心臟顯影的目的，且也可延長影像對比增強的效果。

目前超音波對比劑在心臟領域的應用包括心室顯影、心臟結構異常鑑別診斷、增強都卜勒訊號及心肌顯影等。國泰醫院引進超音波對比劑做為心臟超音波檢查的輔助工具，可以更正確評估心臟的功能及是否有局部心肌收縮不良。

此外，對於心臟腫瘤及心室血栓的鑑別診斷更是超音波對比劑的強項，心肌梗塞後的病人評估是否有心室破裂、心室瘤及心室假瘤形成提供良好的參考，在執行壓力性超音波檢查時，也可以提高冠狀動脈疾病的檢測率。

目前衛福部開放的適應症為對於心臟超音波成像不佳的成人患者，可使左心室腔顯影及改善左心室內膜邊緣輪廓辨識 ，此項檢查為自費項目，目前正積極申請健保給付。

全世界對於超音波對比劑的共識而言，超音波對比劑是相當安全的劑型，發生過敏反應的比例約為萬分之一，並且超音波對比劑沒有腎毒性，在腎功能不好的病人也可以使用。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）