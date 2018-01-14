長紅疹發燒不退 猩紅熱警訊

2018-01-14

圖‧文／黃大維

幼童發燒時合併身體長出紅疹，常讓家長十分緊張，不過身體出紅疹的時間點不同，也是不一樣的警訊。

好疹子常在一週內消退

所謂「好疹子」是指燒退後才出現，如玫瑰疹、病毒疹，家長不需要擔心，甚至可以鬆口氣，因為紅疹發出後，發燒便會趨緩，紅疹通常在一週內慢慢消退。

至於「壞疹子」是指疹子出現後仍高燒不退，如川崎氏症、水痘、腸病毒、猩紅熱等，應請兒科醫師診療，其中猩紅熱特別好發於5-15歲的學齡兒童。

◎臨床表徵及症狀：

猩紅熱的表現以發燒、喉嚨痛、發疹這3個症狀最獨特，也最明顯。

●前驅期為感染的第一期，大約第1-2天：

發燒通常為突然發生，有時合併頭痛、腹痛、噁心、嘔吐，與其他病毒感染的症狀類似，不容易在初期診斷。

喉嚨會腫脹、發紅導致嚴重的喉嚨痛。扁桃腺出現灰白色的滲出物，舌頭呈草莓狀，也常見頸部淋巴結腫大疼痛。

●出疹期則為感染的第二期，大約第2-5天：

紅疹以腋下、肘窩及鼠蹊部特別明顯，摸起來會粗粗的，像砂紙一樣。臉部會泛紅，但不會蔓延到嘴巴周圍，外觀看起來像是漲紅的臉上有一圈較白的嘴型。

◎治療與預防：

猩紅熱的致病原因為A群鏈球菌，除了臨床表徵的判斷之外，必須做喉嚨A群鏈球菌細菌抗原的快篩檢查，或是喉嚨的細菌培養，以確定是否為A群鏈球菌感染。

病人應依照醫師指示服用抗生素治療，以避免併發嚴重的併發症，例如：急性腎絲球腎炎、急性風濕熱、風濕性心臟病等。應同時服用退燒藥物，多休息、補充水分有助於舒緩喉嚨痛及發燒的不適，且應避免上學或外出至公眾場合，直到服用抗生素至少24小時及退燒後。

由於A群鏈球菌可存活於患者的口腔、咽喉及鼻子，並透過飛沫或接觸呼吸道分泌物而傳播。

預防猩紅熱，應要保持良好的個人和環境衛生，時刻保持雙手清潔。

當雙手被口鼻分泌物污染後，應立即用肥皂洗手，咳嗽或打噴嚏時應掩蓋口鼻，並妥善棄置口鼻分泌物。

（作者為馬偕兒童醫院兒童急救加護醫學科主治醫師）