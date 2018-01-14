過敏性外鼻炎 光擦藥不會好

2018-01-14

圖．文／陳建志

一名40歲男性每當季節變化時，不僅流鼻水，且鼻子紅通通、癢癢的。這種症狀每次會持續個數月。他原本以為只是局部皮膚過敏或是「酒糟鼻」發作，總是在睡前塗抹止癢消炎藥膏，但都沒有效果。

就醫時，當醫師撐開他的鼻孔，發現他有嚴重的過敏性鼻炎，紅鼻子是因為過敏性鼻炎併發外鼻炎，並非單純的外鼻部皮膚過敏。外鼻部的血液循環，有一部分來自鼻腔內的小動脈，當鼻腔出現過敏時，鼻腔黏膜內的免疫細胞會分泌組織胺及其他過敏激素，順著血液循環流到外鼻部，造成局部血管擴張與發炎。

另外，神經反射性鼻炎（一緊張或吹到冷空氣就開始流鼻水與鼻塞）也會經由副交感神經反射，促成外鼻部血管擴張，或以神經炎性反應造成外鼻部發炎，這都會造成鼻子變紅。

治療以口服抗組織胺為主

過敏性外鼻炎的治療同過敏性鼻炎，以口服抗組織胺為主，往往需要連續治療至少1個月才會見效，也有專家建議直接從鼻腔或靜脈注射藥物，或許可以加速療效；使用益生菌進行免疫調節，經由改變腸道及呼吸道的微生菌種，也可減輕過敏，輔助藥物治療。

如果不治療的話，不僅紅鼻子影響外觀，過敏性鼻炎愈發嚴重，就會變成慢性肥厚性鼻炎（鼻甲肉纖維化，對於藥物治療不再有反應），甚至併發慢性鼻竇炎或鼻息肉，造成嚴重鼻塞、膿鼻涕、慢性咳嗽與頭痛，這時就只能接受手術治療了。

該名患者在規則地接受治療兩週後，鼻子已經不再紅通通。

建議這類患者的居住環境宜保持乾燥與清潔，定時清潔棉被及枕套以減少塵蟎，避免飼養寵物；規則的戶外活動，多接觸大自然；最重要的，若鼻子變紅或搔癢時，宜正確就醫，別自行盲目使用局部止癢消炎藥膏。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）