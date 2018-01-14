聰明大掃除 痠痛不上身

2018-01-14

圖．文／王素雲

年節將至，家家戶戶都免不了年終大掃除，但現代雙薪家庭居多，職業婦女們平日忙於工作，年前又要忙著採買跟打掃，有限時間內反覆的清潔工作常造成全身痠痛，讓很多婆婆媽媽想到過年就頭痛不已。

其實只要掌握一些小訣竅，就可以避免痠痛上身，事半功倍。

◎化整為零慢慢掃：將打掃工作分段進行或提前利用週末時間小規模清掃，避免肌肉過度使用造成傷害。

例如可將清掃範圍區分為客廳、廚房、衛浴及臥室，畢竟不同區域需要的清潔用品及清掃方式不同。

◎清潔妙招不可少：善用清潔妙招讓你省時又省力，例如最令大家頭痛的廚房油污，可以先用清潔劑浸泡或用廚房紙巾沾清潔劑濕敷，待溶解油污後再刷洗，可減少過度反覆刷洗造成肩部及手臂的傷害。

◎伸展活動安全保：寒冷的冬天進行清掃工作，加上平日活動量少，很容易在進行清潔工作時造成傷害，在清潔前後須暖身及進行舒緩運動，每清潔1小時要休息10分鐘，舒緩放鬆一下。

清潔前後 須暖身及舒緩

●頸部伸展（圖1）：右手置於左耳，慢慢將頭往右側下壓，感覺左側頸部肌肉伸展，停留10秒後換邊。

●肩背伸展（圖2）：將右手高舉過頭，前臂彎曲自然垂放在後腦勺處，再用左手抓住右手肘關節處，使力往左側牽拉，停留10秒後換邊。

左手臂放在右手臂內相交呈十字，右手彎起後，將左手臂往身體拉近，直到肩膀和背的上半部有被伸展的感覺。停留10秒後換邊。

●腰部伸展（圖3）：背部挺直坐在椅子上，雙手扶住椅背，身體緩慢向左側扭轉，感覺腰部有拉伸感，停留10秒後換邊。

●腿部伸展運動（圖4）：站姿，手扶椅背。右腳向後跨開，重心放在左側，膝蓋慢慢彎曲下壓，使右側膝蓋伸直且腳後跟緊貼地面，停留10秒後換邊。

◎打掃姿勢很重要：在清潔工作時，往往因為受限於環境或打掃需要，常有長時間彎腰或手臂上舉的動作，建議可以使用長柄刷，並採弓箭步避免彎腰。

◎輔助工具保護到：各類輔具如護腕、護肘、護膝、護腰，根據個人狀況適當使用，做為支撐及保護。

（作者為彰化基督教醫院骨科部個案管理師）