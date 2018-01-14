《健康聚寶盆》 健康減重 銀髮族減肉不減健康

2018-01-14

文／林靜芸

65歲的清芬（化名）是家庭主婦，身高158公分、體重72公斤，長期膝蓋疼痛，復健科醫師建議她要減重！

其實她婚前只有47公斤，但婚後每年胖1公斤，逐漸來到現在的數字。醫師下令減肥，她認為油膩的食物容易發胖，所以不吃油、不吃肉，只吃水煮或清蒸的食材，半年瘦了6公斤。

清芬為了保護膝蓋，不運動且少走路，結果減肥成功，膝蓋狀況果然改善，親戚朋友都來討教！她發現身材變好，卯起勁繼續減肥。

2年後，清芬總共減掉12公斤，可惜她享受減肥的成果沒有多久，牙周病惡化，拔掉蛀牙並植牙。她因為骨質疏鬆，需要補骨粉，術後傷口糜爛延遲1個月才癒合。

接著清芬剪腳指甲，細菌入侵，變成敗血症，畏寒、高燒、休克，醫院發出病危通知，她在加護病房住了1星期。

醫師說清芬的免疫系統有問題，需要好好調養，怎知道出院之後清芬被孫子感染，得了流感！

一番折騰，清芬自動瘦了3公斤（一共減掉15公斤），整個人像消風的氣球，忽然變老。走路變慢，體力變差，更讓家人擔心的是平常碎碎唸的清芬，居然不開口了！

減肥目標 應是提高肌肉含量

像清芬這樣變瘦之後衰老的老人，時有所聞。民間普遍認為老人胖是「發福」，醫界也主張「肥胖的矛盾」：「老人稍胖（BMI23至25），死亡率較低」。

但是老人的心血管疾病、第2型糖尿病、新陳代謝疾病等，治療的指引都包括減肥，美國國家衛生研究院老人網站建議「過重的（BMI大於30）老人減掉5%體重」。

◎究竟老人該如何健康減重呢？

老人減重首該了解身體的結構，已知肌少症是老人健康的殺手。老人減肥目標不是體重的數字，而是提高肌肉含量，增加基礎代謝率，降低體脂，增加活力並提高生活品質。這可以由運動、飲食以及藥物三方面著手。

運動包括：有氧、平衡、肌力、伸展；藥物指的是老人服用會增胖的藥物，例如某些安眠、降血糖、過敏、降血壓藥物，請求醫師調整；飲食方面須注意營養均衡，並補充蛋白質。

清芬的減肥不運動、不吃油、不吃肉使得體脂降低、肌肉減少，但內臟也可能萎縮、免疫力降低，才會賠掉健康！

總之，老人不是不可以減肥，而是需要客製化，由醫療團隊監督，健康的減肥！

（作者為聯合整形外科診所醫師）