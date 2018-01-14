校友會要另選新人 高醫大校長恐鬧雙胞

2018-01-14

控董事會搞黑箱

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄醫學大學董事會本月11日遴選出第8任校長，由現任交通大學生物科技學院院長鐘育志當選，全球高醫校友會聯合會不滿高醫董事會片面遴選校長，本月底將選出另名校長。

不滿董事會片面辦選務

高醫大校長劉景寬任期將於今年六月屆滿，董事會於去年公告遴選，由鐘育志獲選，名單將送教育部核定，預定七月一日上任。不過，部分校務人士及校友不滿董事會片面辦選務，決定另起爐灶。

高醫大第8屆校長候選人治校理念說明會昨下午於高醫勵學大樓舉行，陳前總統醫療小組副召集人陳順勝、高醫校友會理事長藍傳盛等校友及師生參與，前中山醫學大學校長賴德仁與會說明政見，表態角逐校長職位。

已提報教部、監院糾舉

昨出席說明會校友多白髮蒼蒼，賴德仁帶唱高醫校歌，在場人士質疑「陳家董事會過程黑箱」，決議另由校務會議推派遴選委員選出校長，高醫北美校友會長曾陳蕙詩、日本會長蕭莉莉、中國代表江文舜及台灣人會董事長林榮松透過視訊連線支持。

藍傳盛說，董事會遴選未公開程序，以內規介入選務工作，過程已經提報教育部、監察院糾舉，而未將過程公開，依據大學法第15條調解爭議條文成立「校務版校長遴選委員會」，將由11名委員會董事推舉17名遴選委員，其中包括師生代表，重選校長。遴選過程除了函請糾舉，也將親赴教育部說明，「最快月底將選出新校長」。

參選人賴德仁曾為董事會提名，但未獲選校長。賴德仁說，先前遴選過程未盡公開透明，僅到飯店做簡報，並繳交履歷隨身碟，校園師生多不知道有這件事。

陳前總統醫療小組副召集人陳順勝則說，在高醫數十年，對學校有深厚情感，「從歷史得到教訓，歷任校長多跟董事會不和」，期待新校長能解開這個結。

董事會：過程公開合法

高醫董事會表示，現任校長劉景寬任期將於6月30日截止，依「私立學校法」從去年9月起展開新校長遴選作業，多名國內外著名大學教授報名角逐，先經校長遴選委員會資格審查以及遴選後，最終有兩位教授獲得遴選委員會推薦，11日遴選出鐘育志任新校長，過程公開且合法。