糖友尿多喝水少 易發靜脈栓塞

2018-01-10

記者吳欣恬／台北報導

75歲的陳奶奶平時健康狀況良好，有一天左腳腫脹，甚至到後來無法穿鞋，但因精神食慾良好，她就不以為意。1個多月後出現走路會痛、會喘及呼吸不順等症狀才緊急就醫。結果發現陳奶奶的左腳靜脈血管有大量血栓，併發蜂窩性組織炎引起敗血症，意識不清險送命。所幸及時治療，清除血栓後恢復健康。

國泰醫院心血管中心醫師張嘉修表示，陳奶奶本身有糖尿病的尿多症狀，加上平常飲水量少，大量脫水後血液濃稠，容易引起下肢靜脈血栓。

肢體腫痛引敗血症 恐送命

他指出，靜脈血栓是病態性血塊形成，造成血液回流不良而產生肢體腫脹、疼痛，還容易併發蜂窩性組織炎引起敗血症，血栓若脫落流回心臟，甚至會造成肺動脈栓塞而危及生命。

張嘉修說，一般而言，靜脈栓塞發生率約1/1000至3/1000，是動脈血栓發生率的4倍，近年來在年輕及老年族群都有增加的趨勢。傳統治療靜脈栓塞的方式是讓病人服用抗凝血劑，除了需密集回診抽血檢查外，還需等待3至6個月治療期。目前雖有新型抗凝血劑不用定期回診抽血，但若血栓過多已侵犯到骨盆腔大靜脈，治療後往往效果不佳，高達5成以上的病患日後發生「血栓後症候群」，導致腿部腫脹、皮膚潰爛，併發蜂窩性組織炎，甚至敗血症而死亡。

張嘉修說，新式「血栓抽吸清除裝置」可利用導管方式清除血栓。直接將血栓溶解劑注入血栓內部，再轉換模式，由抽吸導管局部噴射水柱破壞血栓，同時產生強力負壓，將血栓碎片吸入導管內移出體外，藉此清除血栓，且血栓碎片也不易漂至他處造成傷害，病患僅於腹股溝處或膝窩處留下不到0.5公分的傷口。血栓清除後輔以藥物治療，大大降低靜脈血栓的後遺症。

新式抽吸清除 降低後遺症

張嘉修指出，久坐不動、年紀大於40歲、患有糖尿病、惡性腫瘤、自體免疫疾病、女性懷孕時或服用口服避孕藥等都是靜脈血栓形成相關的危險因子。

東方人發生靜脈血栓的機率雖較西方人低，但往往因此而疏於注意。靜脈栓塞初期診斷不易，發現時常常已有感染發炎或其他嚴重併發症。

張嘉修提醒民眾平時需多活動，並適時補充水分，若發現小腿脹痛或兩腳不對稱腫脹時，需提早就醫檢查，以免釀成大禍。