拉達型糖尿病 吃藥難穩定血糖

2018-01-03

文／謝芳傑

努力改變飲食、加強運動、按時服藥，血糖仍然控制得不好，是什麼原因呢？

47歲陳小姐罹患糖尿病時間不到3年，已經加強飲食、運動和口服抗糖藥治療，但血糖仍然控制得不好，糖化血色素一直超高，身體日益虛弱，精神不濟。

醫師請她加打胰島素，她也不願意，因此輾轉來到本院求診。抽血檢查後，發現她是一種「拉達」（LADA）型的糖尿病，所以吃一般口服抗糖藥或單次（基礎）胰島素注射效果很差。

陳小姐了解自己真正的致病原因後，她終於接受多次注射胰島素治療，血糖也才穩定下來。

胰島細胞受自體免疫破壞

拉達型糖尿病全名是「潛伏型」成人自體免疫糖尿病。顧名思義，此病潛藏在成人糖尿病中而不易被發現。由於胰島細胞受到自體免疫破壞，拉達型一定要多次注射胰島素，吃藥效果很差。

此病並不罕見，研究估計可能佔所有成人糖尿病的5%。診斷拉達必需檢測胰島抗體，若胰島抗體陽性，幾乎就能確定診斷；但是因為健保並不給付，所以除了糖尿病（新陳代謝）專科醫師以外，很少會請病患自費抽血檢驗，以致病患吃藥甚至注射多年，卻仍被當做是第二型糖尿病而未能更早發現。

需要多次注射胰島素治療

胰島抗體有很多種，臨床上最好用最可靠的是GAD抗體。由於GAD抗體比較不會隨時間消失，因此隨時可測。但是並不是所有拉達型糖尿病人都有GAD抗體，約有30%拉達型沒有GAD抗體，就必需檢測其他較昂貴少用的胰島抗體檢驗。

◎誰需要做GAD抗體檢驗呢？

假如目前血糖已經控制尚可的病患，較不需花錢檢驗，但是若糖尿病發病時間較短（3至6年內），而且糖化血色素一直降不下來（大於8%）的病患，就要考慮測胰島抗體。

◎著名的美國糖尿病期刊糖尿病照護（Diabetes Care）則建議以下5項指標，符合兩項或以上者，就要高度懷疑：

●發病年齡50歲以下。

●有明顯的急性症狀，如口渴、多尿，非刻意的體重下降。

●身體質量指數BMI小於25kg/m²。

●個人有自體免疫病史。

●家族有自體免疫病史。

（作者為彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師）