醫病》持續拉肚子逾2週 當心糖尿病上身

烏日林新醫院急診醫學科醫生施兆明表示，持續2週拉肚子，就要注意了。（記者蘇金鳳攝）

2017-12-14 14:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕持續拉肚子2週以上，就要注意了，可能不是腸胃炎或是諾羅病毒，可能已罹患其他疾病！

台中一名29歲汽車業務陳姓壯男，因不明原因超過2個星期持續解水便，以為是諾羅病毒，但就醫求診仍未改善，直到陳男合併出現全身無力，晚上睡覺忽冷忽熱，相當難受，便至烏日林新醫院急診求治，急診醫學科醫生施兆明進行抽血，報告顯示，陳男的血糖飆升至482mg/dL（飯後血糖值不超過200mg/dL），血中酸鹼值有酸中毒的現象，研判腹瀉是糖尿病引起酮酸中毒所致！

陳男只有29歲，訝異於自己年紀不大，且平常不愛吃甜食、也不愛喝飲料，「為何會罹患糖尿病？」，施兆明進一步對他進行詢問，才發現陳男本身有糖尿病家族史，他的母親及親戚大多是糖尿病患者，再加上本身體型過胖，是糖尿病的高危險族群。

陳男在歷經2週的水便及身體不適，已造成體內電解質的不平衡，再加上體內嚴重缺乏水分，讓血糖的控制更加惡化，進而演變成酮酸中毒，如果持續酮酸中毒恐會有生命危險，檢查後院方便讓陳男緊急住進加護病房進行治療，住院快1個月，才讓血糖恢復正常。

醫院首先為陳男補充水份，讓高血糖能夠被稀釋，改善血液中高濃度、高滲透壓的狀態；同時為陳男進行24小時注射降血糖的胰島素，矯正電解質失衡的狀態，而一旦陳男的血糖穩定後，未來也要定期施打胰島素，目前陳男已出院2個月，都相當注意飲食。

施兆明表示，酮酸中毒的症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、呼吸深快、全身乏力、嚴重者神智不清、甚至昏迷。

施兆明表示，陳男罹患糖尿病而不自知，長期高血糖會促發患者腸道微血管病變及神經功能損害，繼而導致不正常的腸蠕動或腸道粘分泌失調，造成胃腸功能障礙引發腹瀉。

其次，胃腸功能出現障礙，會引起細菌過度生長、大量膽鹽分解和胰腺分泌脂肪酶減少等脂肪消化吸收障礙，也是造成持續性腹瀉的重要原因。

施兆明表示，若有糖尿病家族史的民眾，不管年齡大小，都一定要定期測量血糖。

施兆明指出，一般而言，拉肚子的原因有很多種，一般感冒型腸胃炎所引起的拉肚子，大多只會連續3到5天；如果感染到較頑強的諾羅病毒，會出現上吐下瀉甚至合併發燒的現象；但是超過兩個星期以上持續性的腹瀉，就要注意！

施兆明表示，若有這些症狀，要儘早到醫院做進一步的抽血檢查，才能真正對症下藥。