保健》成醫調查 多數糖尿病患者蔬果攝取不足

成大醫院營養師賴慧珊建議糖尿病患者1天仍要攝取3份蔬菜2份水果，但水果攝取不宜過量。（記者王俊忠攝）

2017-12-20 18:23

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院蒐集今年院內305位18歲以上的糖尿病患者做調查分析，有6成以上患者每週少於1天達到3蔬菜2水果攝取標準，顯示多數糖尿患者蔬果量攝取不足。營養師建議糖尿病患者或一般人天天應達3份蔬菜2份水果攝取量，意即「天天5蔬果」！

成大醫院營養師賴慧珊指出，糖尿病是一種慢性疾病，病人選擇健康飲食型態很重要，尤其醣類攝取來源應儘可能為全穀類、蔬菜、水果等高纖維食物。一般來說，無論是糖尿患者或是一般民眾，均建議每天應達3份蔬菜2份水果攝取量。

成醫表示，據2004年-2008年台灣國民營養健康狀況調查，每天可達3份蔬菜2份水果的建議攝取量者，僅為人口總數的7.4%，顯示不論是糖尿患者或常人每天蔬果攝取量未達標比例偏高，應做到天天5蔬果。

所謂「天天5蔬果」，賴慧珊說明意即3份蔬菜2份水果，1份蔬菜為生鮮重100克或煮熟後約家用飯碗的2/3碗；1份水果約為棒球大小的水果1顆，或切丁的水果1碗份量，且水果與蔬菜是不能相互取代的，尤其糖尿患者，水果攝取過量會影響血糖控制，糖尿患者水果攝取量要嚴守1天2份原則，並依營養師建議攝取。

賴營養師表示，一般來說，糖尿患者對所有水果攝取沒什麼禁忌，但如是糖尿合併腎臟病，就不能吃楊桃，且吃的蔬菜要燙過才宜入口；如糖尿合併心血管疾病，就不能吃葡萄柚。且3份蔬菜與2份水果要平均分配在1天3餐食用，不宜在某一餐就吃到這標準，這樣飲食會失衡。

此外，營養師建議可嘗試蔬果入菜，在蔬果選擇以當季新鮮蔬果優先，並考慮顏色搭配，以增加菜色變化，幫助天天5蔬果能達標，還能用來為菜加、調味，取代調味料使用，減少鹽分攝取，例如甜味可考慮用蘋果、芒果等；酸味可用鳳梨、番茄、奇異果等，只是糖尿患者要記得扣除入菜的水果量，不要吃太多水果了！