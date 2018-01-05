石頭奶脹痛 新手媽媽別慌張

2018-01-05

圖‧文／高銘偵

哺乳的好處大家都知道，但是遇到乳汁分泌過多，排不順、擠不出來時，怎麼辦？產後乳汁排不順，乳房硬成塊、脹滿疼痛，也就是所謂的「石頭奶」。

新手媽媽們常是手忙腳亂餵母奶，以致產後又累又忙且常睡眠不足，一旦睡過頭，超過6-7小時未擠乳，就會使得乳房脹滿疼痛，產生硬塊。當乳汁一直分泌卻未排出，會導致乳腺阻塞，這種不舒服的情況，讓產婦對餵母乳更加退縮。

產後餵乳必須注意3-4小時就要親餵或擠出乳汁。乳汁分泌多的人最好不要超過4小時，有些新手媽媽餵乳經驗不足，小寶寶只有含著乳頭，根本沒有用力吸吮，有時甚至於當安撫奶嘴睡著了。

媽媽一定要仔細觀察小寶寶有沒有吞嚥的動作，而且乳房要變柔軟且有消脹感才是對的。現在網路資訊發達，可以上網看影片學習如何餵乳及各種坐或躺親餵姿勢。

乳汁排出不順 藥膳可治

「石頭奶」不趕緊處理，是很容易造成乳房發炎、局部紅、腫、熱、痛，甚至於發燒，這樣就已經惡化成乳腺炎，必須住院打抗生素或開刀引膿。

乳汁排出不順中醫的治療，常用的中藥有通草、王不留行、漏蘆、路路通、絲瓜絡等。

◎藥膳可選用：順乳方

原料：通草3錢、王不留行1.5錢

製法：將通草、王不留行洗淨放入紗布袋中（通草容易浮在水面上，可用重物覆蓋壓入水中），煮30分鐘，取出藥袋。濾出藥汁飲用。

切記勿強力按壓乳房硬塊，在此提供我自己哺餵3個小孩的經驗，可先用自己的大拇指及食指輕壓乳暈底處（勿壓乳頭），先稍微用力將乳汁擠出後，等比較順時，再加用手動擠乳器擠乳。

乳房硬塊 切勿強力按壓

等乳房稍有消脹感，才開始一邊輕柔按摩，按摩要順著乳腺走向（乳房周圍往乳頭方向），切記勿因乳汁排不出來，一時心急使用強力電動擠乳器，反而會因加壓太過拉扯乳頭，這時容易造成乳頭受傷、破皮、疼痛。

細心對待呵護自己的乳房，而媽媽們也不要給自己過大壓力，心情保持愉快，期望大家跟我一樣，做個快樂的母乳媽媽。

（作者為台北林口桃園長庚醫院中醫婦科主任）