上班族照過來 一顆網球舒緩痠痛

2018-01-05

圖‧文／陳怡瑾

久坐有害身體健康，不僅容易造成下身肥胖，更可能引發心血管相關疾病。

上班族每天久坐辦公室，甚至中餐都在辦公桌前解決，連上廁所時間都沒有，平均起身時間更是不超過30分鐘。

久坐毛病多，常見的肌肉、骨骼傷害像是下背痛、肩頸痠痛等，這些痠痛常造成不適感，覺得坐不住，但又因工作繁忙而不能起身。

如何使用網球來舒緩痠痛問題？硬式網球是一個便宜且容易買到的物品，許多運動用品店都可以找得到，而舒緩痠痛就是要利用硬式網球的特點：略有硬度卻又帶有彈性。

首先準備一顆網球，可用手壓球，讓網球直接在痠痛處順著肌肉走向來回滾動（圖1）；也可將球放在椅背和背部中間，利用椅背按壓或左右滾動腰部痠痛處（圖2）；將網球放在椅面和大腿中間，利用大腿重量舒緩不適感（圖3）；還可利用牆壁按壓網球或滾動肩頸僵硬或痠痛處（圖4）。

肌肉發炎 仍應就診治療

只要將網球放在痠痛點按壓15-30秒，重複3-5次即可，或是利用身體重量在痠痛點來回滾動5-10次，可以達到更強的按壓效果，按壓跟滾動都有助於舒緩痠痛。

值得注意的是，這種方法只能暫時舒緩因長時間維持姿勢引起的痠痛，若肌肉使用過度、受傷、發炎、疼痛等狀況發生時，還是應該就近尋找復健科就診治療。

（作者為衛生福利部桃園醫院職能治療師）