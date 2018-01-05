baby夜咳頻吐奶 鼻涕倒流惹的禍

2018-01-05

圖‧文／張鎧

小禎有夜奶習慣，白天活動正常，每到睡前躺下便陣咳不止，甚至引發吐奶；就醫檢查發現，小禎白天雖未見明顯流鼻涕症狀，但有鼻涕倒流，晚上睡覺平躺後，鼻涕倒流加重刺激喉嚨引咳，進而引發吐奶現象。

近日天氣早晚溫差增大，常有家長反映：「小孩白天好好的，為何晚上睡覺時，就會咳嗽不舒服？」

鼻腔黏膜較為柔弱 易受感染

中醫看小兒的生理特點為臟腑嬌嫩，形氣未充。嬰幼兒鼻腔相對短小，鼻腔黏膜較為柔弱柔嫩，且血管比較豐富，也容易受到感染，引起鼻黏膜腫脹或分泌過多鼻涕，嬰幼兒除了打噴嚏可以清除鼻腔分泌物外，因尚無擤鼻涕或咳痰能力，往往造成過多鼻涕倒流而夜咳不已，甚而引發吐奶。

正常人的鼻腔黏膜上的細胞會不斷分泌水分和黏液，其中一部分鼻涕慢慢隨著水分從空氣中蒸發，一部分因為重力關係而從鼻腔後面往下流，呼吸道纖毛會利用擺動將分泌物推向咽部，再從食道嚥下去至胃部分解，因此一般看不到鼻涕向外流出，或多見小兒鼻孔附近有乾燥黏稠鼻涕的殘存。

中醫理論中，肺為「嬌臟」，不耐寒熱，鼻為肺之孔竅、咽為肺之門戶，鼻咽首當其衝，容易被風、寒、濕、燥等外邪入侵，出現咽癢、流涕引咳等症狀；若治療不當或遷延不癒，除了肺之外，甚至累及肝、脾、腎三臟。

鼻翼兩側按摩 促進氣血循環

中醫用藥治療小兒鼻涕倒流在急性期先辨寒熱，寒則溫之，熱則清之，急則治其標，先緩解症狀為主；繼之緩解期再辨虛實，多以扶脾溫腎兼固益肺氣為主。

居家預防保健方面，父母除睡前可先幫幼兒抽吸鼻涕跟穿上襪子保暖以外，早晨睡醒可先使用吹風機吹暖手心、足底及後項再下床活動，或以雙手摩擦發熱後在鼻翼兩側上下按摩20下，具有疏通面部經絡，促進氣血循環及通利鼻竅的作用。

飲食應避免生冷食物，如冰淇淋、汽水等；涼性蔬果也應少吃，如水梨、白菜、白蘿蔔、竹筍等；忌食燥熱、燒烤或油炸，如羊肉、麻油等。

（作者為鹿港基督教醫院中醫科醫師）