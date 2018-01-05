疝氣3年未就醫 陰囊腫得像籃球

2018-01-05

記者蘇金鳳／台中報導

有疝氣要趕快醫治，免得等到陰囊腫大、走路如同包尿布就尷尬了！台中55歲鄭姓男子3年前出現疝氣，因不好意思而遲遲不肯就醫，直到最近陰囊已腫得有如籃球一樣大、走路像企鵝一樣搖擺，才到亞洲大學附屬醫院就醫；檢查發現，他的大小腸幾乎全掉入陰囊，再不治療腸子恐壞死，所幸藉由3D人工網膜「補破洞」，患者終於恢復正常。

疝氣是一種先天性或後天性腹腔內部份的臟器（如小腸、網膜等）由正常位置進入不正常的位置，常見發生在腹股溝（鼠蹊部），俗稱「脫腸」。

大小腸恐有壞死風險

亞大附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵表示，通常搬重物者易罹患疝氣，當腹內壓力增加，導致肌肉或筋膜裂開時，會使腹內器官（如小腸、網膜等）經由疝氣囊跑到腹腔外，形成疝氣，常見在腹股溝（鼠蹊部），俗稱「脫腸」。多發生於中老年，男性罹患率多於女性，男性約27%、女性3%。

病患鄭男因長期從事粗重工作，3年前出現疝氣，但不好意思就醫，一出現腫塊便自行按壓縮回體內。直到近半年陰囊越腫越大，幾乎看不見「小弟弟」的存在，穿上褲子卻見鼠蹊部凸出一大包、如同包尿布般，讓他不敢出門見人，才被迫就醫。

羅文鍵指出，患者的疝氣直徑約20公分，幾乎如籃球一樣大，到診時發現其腸子不但掉出腹腔，墜入陰囊內，且幾近壞死程度。

3D人工網膜「補破洞」

羅文鍵指出，傳統手術需將疝氣囊推回腹腔內，再藉由自身的韌帶和筋膜補破洞，因此術後患者常會有感到拉扯疼痛感的後遺症。

但目前可透過「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，僅在腹壁開3個0.5至1公分小洞，再透過3D人工網膜修補裂開處，當其與組織癒合後，就能使腹股溝後壁更堅實，傷口小且術後疼痛感低，修復2週內就能回到職場，多數終生可不用再為疝氣所苦。

羅文鍵提醒，當搬重物、劇烈運動、咳嗽打噴嚏時，腹部隆起腫塊，平躺時則會消失，就是疝氣徵兆；建議發生初期就應就醫處理，避免腸子壞死風險，術後則應避免提重物，養成規律生活習慣，避免便秘、感冒等，才能讓傷口恢復快。