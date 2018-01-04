醫病》得疝氣不好意思... 直到陰囊腫得像籃球才就醫

2018-01-04 12:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有疝氣要趕快醫治，免得等到陰囊腫大，走路如同包尿布，就很尷尬。

台中55歲鄭姓男子3年前出現疝氣，因不好意思就醫，遲遲不肯就醫，直到最近走路像企鵝一樣搖擺，陰囊腫得像籃球一樣大，才到亞洲大學附屬醫院就醫，經檢查發現，他的大小腸幾乎全掉出陰囊，再不治療腸子恐壞死，所幸藉由3D人工網膜「補破洞」，患者終於有自信見人了。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵表示，一般而言，搬重物者容易罹患疝氣，而且多為中老年。鄭男因長期從事粗重工作，導致3年前開始出現疝氣，但過去只要自行按壓，腫塊就會自行縮回體內，直到最近半年來陰囊越腫越大，穿上褲子後那裡凸出一大包，如同包尿布，讓他完全不敢出門見人，且因實在腫得太大，幾乎看不見小弟弟的存在。

羅文鍵指出，患者的疝氣直徑約20公分，幾乎和籃球一樣大，到診時發現他的腸子不但掉出腹腔，墜入陰囊內，且幾近壞死程度，腹股溝疝氣經常發生在男性身上，因先天或後天因素導致腹壁薄弱，尤其患者長期從事搬運工作，當腹內壓力增加，導致肌肉或筋膜裂開時，就會使腹內器官經由疝氣囊跑到腹腔外，進而形成疝氣。

羅文鍵指出，傳統手術需將疝氣囊推回腹腔內，再藉由自身的韌帶和筋膜補破洞，因此術後患者常會有感到拉扯疼痛感的後遺症。

目前可透過「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，僅在腹壁上開3個0.5至1公分的小洞，再透過3D人工網膜修補裂開處，當其與組織癒合後，就能使腹股溝後壁更加堅實，不但傷口小，且術後疼痛感低，約兩週內能回到職場，多數終生可不用再為疝氣所苦。

羅文鍵提醒，當搬重物、劇烈運動、咳嗽打噴嚏時，腹部隆起腫塊，平躺時則會消失，就是疝氣的徵兆，建議在發生初期立刻處理，才能避免腸子壞死的風險，術後應避免提重物，養成規律的生活習慣，避免便秘、感冒等，才能讓傷口恢復得快。