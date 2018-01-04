非男性專屬 女性也會得疝氣

2018-01-04

記者林惠琴／台北報導

疝氣不是男性專屬疾病，女性也有罹患風險！20歲的廖小姐在西班牙留學，突然感到腹股溝處腫脹、隱隱悶痛，影響學習表現，趕緊返台檢查，結果發現是右側疝氣，醫師首創使用「單孔腹腔鏡內環關閉手術」，不只手術成功，也未留下疤痕，廖小姐術後一週已回到西班牙專心念書。

嘉義長庚醫院小兒外科醫師王世憲表示，腹股溝疝氣發生率約6%，以12歲以下兒童與老年人是高風險族群，男生多於女生；曾有調查發現，每位男性一生得到疝氣機率是27%，女性則是3%。

單孔內環關閉手術 復原快

王世憲指出，腹股溝疝氣是指腸子掉入腹股溝破洞的情形，可分直接型與間接型，前者以中老年男性居多，是年齡變大、腹壁筋膜層變薄所致，後者則是主要發生在兒童、女性上，為先天性腹股溝管內環開口未閉合，只要懷孕、負重、便秘或咳嗽都可能增加疝氣發生機會。

王世憲說明，台灣每年執行約4萬例疝氣手術，兒童、女性疝氣治療方式通常以傳統手術為主，經半身麻醉後，在腹股溝附近下刀，傷口約3至5公分，再撥開找出疝氣囊袋，並於靠內環開口處進行縫合，一旦內環開口關閉，腹腔內容物自然不會再掉出來，術程歷時約30至50分鐘、組織破壞範圍較大，大約需要住院1至2天、傷口疼痛1至3天。

王世憲強調，該院首創將「單孔腹腔鏡內環關閉手術」應用在女性疝氣上，利用腹腔鏡、拉長線經由肚臍進入病灶位置進行縫補，手術時間僅15至30分鐘、組織破壞範圍較小，因此不用住院、傷口疼痛約一天，也方便檢視另一側是否有類似病況，可一併修補，採健保給付，只是需要全身麻醉，且曾開過腹腔手術者因考量有腸沾黏風險相對不適合接受相關療程。

王世憲提醒，若疝氣未能及時處置，可能因為食物無法流通而造成腸阻塞，或是腸子血液循環不佳導致發生疝氣的腸段壞死必須切除，建議若是出現腹股溝左右兩側不對稱、有腫脹情況，或是覺得有隱隱作痛的不適感，最好儘速就醫檢查，以利早期發現、早期治療。