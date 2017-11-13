醫病》腹股溝疝氣延誤就醫 老翁腸阻塞險要命

台南市立醫院外科醫師許瀛毅提醒民眾要注意腹股溝疝氣徵兆，察覺不對勁儘快就醫。（記者王俊忠攝）

2017-11-13 16:21

〔記者王俊忠／台南報導〕73歲洪姓老翁長期臥床，家人發現2至3天吃不下東西，連水也喝不下，後來休克昏迷被送醫急診。經檢查發現身體右側腹股溝疝氣，已延誤多年未就醫，造成小腸阻塞，緊急進行微創腹腔鏡手術撿回一命。

台南市立醫院外科醫師邱瀛毅指出，腹股溝疝氣是俗稱的「墜腸」，大部分是腸子凸出到腹股溝附近，一般來說，小朋友的腹股溝疝氣多為間接型且是天生的；而直接型的腹股溝疝氣會隨著年紀增加而變多，男女比例約9:1，男發生率遠多於女，女性因身體結構因素，只會有直接型腹股溝疝氣。

邱瀛毅表示，疝氣最常見症狀是腹股溝處有鼓脹感，隱隱作痛或明顯腫塊突出，通常發生在久站後、腹部用力或搬重物時特別明顯，平躺休息時卻又變得平坦，因突出的腫塊會自行縮回體內，所以很多患者不以為意。

邱瀛毅說明，洪翁右側腹股溝疝氣多年，因老翁平常行動不便，大多時間臥床，老翁與親屬未察覺有太大異樣，只是偶有鼓脹感，不用力或平躺就沒事，長期不以為意、遲未就醫，直到最近，老翁鼓脹感越來越大，腹痛達2~3天無法進食、導致休克才找上醫院。

市醫說，疝氣無法用藥物或復健治療，手術是唯一治療法式，方式有傳統疝氣修補術與腹腔鏡疝氣修補手術，一般來說，腹腔鏡手術術後恢復會比較快、住院天數少，可早日重回工作崗位。

醫師提醒，若提重物或用力時發現腹部和大腿交界出有凸出物，尤其用力時有下墜感、疼痛感，可能是腹股溝疝氣，不宜輕忽，長期臥床長輩更要小心，否則疝氣惡化會造成腸子箝制，嚴重時腸還會壞死，有生命危險，不可掉以輕心。