病態性肥胖 胃袖狀切除術變身

2018-01-05

記者吳亮儀／台北報導

2017年十大傑出青年的鍾華瑄在國中時，醫師診斷她是自閉症患者，高中時完全封閉自我，不喜歡跟同學互動，習慣性拒絕社交活動，也因太熱愛畫畫而忽略了健康，前年達到病態性肥胖標準，BMI值高達48，經開刀治療後才恢復。

女畫家胖到手麻 難拿畫筆

鍾華瑄當時身高166公分、體重133公斤，當時破百公斤的體重導致鍾華瑄漸漸出現手腳麻木、行動吃力等症狀，直接衝擊她最愛的繪畫創作；她在醫師建議下做胃袖狀切除減重手術，一年後體重降到74公斤，恢復正常。

台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉說，鍾華瑄當時是病態性肥胖症，這會造成多種併發不適，像常手腳麻木、活動力受限，就是因體重過重，導致神經與骨骼肌肉受到壓迫，血液循環不佳。

經過治療後的鍾華瑄，胃被切除三分之二，她說現在吃3條麵就想吐，但是為了健康得犧牲自己的飲食。

鍾華瑄說，一路走來要感謝親友的支持與陪伴，也希望更多像她一樣的人有機會走出自己，藉由畫筆與更多人分享自閉症患者的內心世界。

減掉59公斤 勤運動不復胖

王偉說，代謝減重手術可有效治療病態肥胖，減重手術後一年成效顯著，平均一年減少體重30%，生活品質也會提升，但若術後持續暴飲暴食、常吃油炸甜食飲料等不正確的飲食習慣，術後兩年仍會面臨體重無法有效維持的可能性，因此他也提醒，若要有效控制體重，務必仰賴飲食、運動以及生活習慣等多方搭配。