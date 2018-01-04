3G年底停用 643萬手機用戶須轉4G

2018-01-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕全台六四三萬3G手機用戶注意！第三代行動通信（3G）特許執照將在今年底到期，明年起台灣進入全4G時代。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗昨表示，為了協助3G用戶順利轉移到第四代行動通信（4G），NCC與電信業者有共識，將簡化3G用戶申請轉換至4G手續，用戶只要透過電話告知或在網路上申請，必要時交付相關資料、填妥書面文件後，即可將門號轉換成4G服務。

NCC：業者應提供更優惠方案

翁柏宗也強調，電信業者應提供用戶與原本3G業務相同或相近的資費方案吸引3G用戶移轉至4G，且該項資費方案所提供的服務內容，應等於或優於原先方案的服務內容。

第二代行動通信（2G）業務去年六月終止服務後，3G服務也將於今年十二月卅一日停止。NCC統計，雖然目前全台4G用戶已達二二○○萬，但截至去年底，仍有六四三萬用戶使用3G。

到期後會再給15天緩衝期

去年2G終止業務時，曾有七天緩衝期，讓來不及移轉的用戶補救。翁柏宗表示，3G用戶數量較多，預計給予十五天緩衝期。

根據去年第三波4G釋照結果，中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星等四家電信業者都順利標得原3G頻段。國家通訊傳播委員會指出，業者在年底3G業務終止前，可視本身業務需求、用戶數等情況，彈性使用同一頻率進行3G與4G業務。亞太電信則已在去年底率先全面終止3G業務。

不少使用3G手機或雙卡手機的民眾則擔心3G業務終止後，手機將不能使用。但由於現在4G網路通話VoLTE並不普及，一般認為未來電信業者仍會使用4G異質網路提供3G的通訊服務。不過3G用戶仍需將契約轉換成4G，並更換為4G SIM卡，才能使用。