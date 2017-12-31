戒檳榔沒戒菸 48歲口腔癌復發已末期

2017-12-31

記者張聰秋／彰化報導

48歲吳姓男子在13年前罹患口腔癌，手術切除病灶後繼續工作，但他只有戒檳榔沒戒菸，也未定期追蹤，直到最近口腔癌復發，到醫院檢查竟發現已是癌末。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，嚼檳榔及吸菸是造成口腔癌主因，吳男在35歲時罹口腔癌，由他施行手術，切掉約30%的舌頭，但吳男未繼續回診。直到2個多月前牙齦化膿腫痛再回院看診，才知癌症復發，經檢查發現5.5公分大的腫瘤，已是第4期。

日前，彰化醫院醫療團隊再為吳男實施手術治療，把牙齦連同左側下巴骨頭切除，以胸大肌重建，並以鈦金屬板取代骨頭，手術後再進行化療及放射治療。

醫護人員轉述吳男的說法指出，牙齦和下巴骨頭切除後雖有重建，但東西咬不爛，只能用吞的，現在都吃粥，吃東西也沒味道，很是折磨人，又因沒體力無法工作，壓力大，很後悔當初沒聽許醫師的話，把檳榔和菸都戒掉。

口腔癌是台灣25歲至44歲男性最容易發生的癌症，平均死亡年齡為54歲，較其他癌症早10年以上。根據學者研究，吸菸者罹患口腔癌的機率為一般人的18倍；而同時吸菸及嚼檳榔者，罹患口腔癌的機率為一般人的89倍；同時吸菸、飲酒及嚼檳榔者，罹患口腔癌的機率比起一般人更高達123倍。