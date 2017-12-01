勸父戒紅嘴巴 棒球小將真情告白

2017-12-01

記者吳欣恬／台北報導

台灣每年有超過7000名民眾被診斷出口腔癌、近3000人死於口腔癌。「爸爸，要當我一輩子偶像，為了我們，為了自己，一定要戒掉檳榔。」台灣隊少棒小將韓碩恆憂心爸爸因為長年吃檳榔，牙齒敗壞像「惡魔」，特別透過錄音真情告白，呼籲爸爸一定要戒檳榔。

吃檳榔牙齒敗壞像「惡魔」

韓碩恆8月曾代表台灣參加U12世界盃，是台灣隊主力投手，目前就讀台東大學附屬體中（國中部），他參加今年衛福部國健署「檳榔傷口影音圖文」徵件比賽，以一段向吃檳榔爸爸溫情喊話的音檔獲得國高中組第一名。

韓碩恆在音檔中先以原住民族語呼喊「爸爸」，談到爸爸以前意氣風發、帥氣，但擔任客運駕駛後染上吃檳榔習慣。韓碩恆感慨，「難道我們原住民一定要吃檳榔嗎？」希望爸爸能當他一輩子的偶像，但開始吃檳榔後掉了好幾顆牙齒，嘴巴也都紅紅的，看起來很可怕，很像惡魔，也讓他很擔心爸爸的健康。

韓碩恆呼籲，「為了我們，為了自己，爸爸一定要戒掉檳榔。」韓爸爸聽了音檔之後眼眶含淚大受感動，最近已開始戒掉檳榔，改吃口香糖。

衛福部指出，過去20年跨部會合作加上民間團體努力，18歲以上成年男性嚼檳率從十年前17.2%，今年降到8.4%，降幅達51.2%。不過，仍有不少民眾習於吃檳榔，台灣每年有超過7000名民眾被診斷出口腔癌、近3000人死於口腔癌。

紅唇族與口腔癌高度相關

台大名譽教授、台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席韓良俊表示，口腔癌在國人10大癌症中排名第五，若以35至44歲區段看，口腔癌更是排第一。吃檳榔已知與口腔癌有高度相關，也可能導致口腔黏膜下纖維化、白斑等癌前病變。可怕的是口腔黏膜下纖維化未必與「吃多少、吃多久檳榔」有必然相關，就算吃很少、吃一小段時間也可能會纖維化，不但嘴巴只能張開1、2公分，對辣的食物會很敏感，且纖維化不可逆，對生活品質造成很大影響，還有高度風險導致口腔癌。