醫病》台東口腔癌發生率高 患者中15歲就發現癌前病變

定期做口腔黏膜檢查，有助提早發現口腔癌。（記者王秀亭攝）

2017-11-14 12:53

［記者王秀亭／台東報導］台東縣口腔癌發生率多年來高居縣內各項癌症的第一、二位，台東馬偕醫院口腔顎面外科醫師張哲綸表示，遇過最年輕的癌前病變患者是15歲，只要提早發現，運用健保給付的二氧化碳雷射，10分鐘就可完成手術，且復發機率低。

據國民健康署調查，台東縣平均每4人就1有人嚼食檳榔，得口腔癌機率為沒有菸、檳、酒習慣者28倍，有抽菸、嚼檳榔、喝酒三種習慣者，風險高達123倍。

張哲綸指出，罹口腔癌須手術切除病灶，加上化療、電療，患者長受外觀改變所苦，也有進食困難問題，加上第4期5年存活率僅12%，第三期也只有27%，若能在癌前病變時及時發現治療，復發機率低。

張哲綸說，在台東3年，遇過最年輕的患者是15歲，也曾遇過60多歲患者前來求診，都是檳榔吃不多，或3、40年前吃過一陣子，卻都發現口腔癌前病變，因而無論嚼檳榔有多久時間，都須隨時注意口腔狀況。

張哲綸提醒，只要刷牙時多花幾秒鐘注意自己的口腔內部，口腔黏膜若有白色、深紅色斑點，或凹凸不平就是不正常，另外嘴巴張口時，覺得緊緊的都是警訊，應盡速就醫，國健局也提供30歲以上（原住民為18歲以上）的紅唇族或吸菸者每2年1次免費口腔黏膜檢查。

張哲綸說，口腔癌前病變可利用健保給付的二氧化碳雷射治療，手術只需10分鐘就回家，可術過程可去除病變，還能進行化驗，後續只要每3至6個月定期追蹤檢查，就有助減少口腔癌的發生。

口腔顎面外科醫師張哲綸提醒民眾要注意口腔癌前病變。（記者王秀亭攝）