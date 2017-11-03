嚼檳榔提神 當心口腔癌上身

2017-11-03

記者湯世名／彰化報導

一名20多歲的顏姓男子開大貨車南北兩地跑，為了提神，跟著父親一起吃檳榔，一吃就是10多年。最近他的父親因嘴巴張不開就醫，竟然是口腔癌末期，顏男趕緊就醫篩檢，醫師發現他的口腔頰黏膜處有紅白斑，切片後確認是口腔癌初期，切除口腔腫瘤與清除頸部淋巴，術後恢復良好，顏面外觀正常，也很快回到工作崗位上，他還說：「再也不敢吃檳榔了！」

彰化基督教醫院耳鼻喉科醫師洪雲聰表示，檳榔是台灣一直以來的經濟作物，在2012年產量甚至只少於稻米，是當年農產品產值的亞軍，也因為這樣，造就不少吃檳榔的民眾，也產生不少口腔癌患者。

若加菸酒 罹癌率高123倍

根據《口腔病理學及口腔內科學雜誌》研究報告指出，嚼食檳榔的民眾得到口腔癌的機率是一般人的28倍，抽菸合併檳榔則會增加89倍，若是菸、酒、檳榔3者都經常接觸的人，口腔癌的機率更高達123倍。

洪雲聰表示，顏男的父親因罹患口腔癌末期，淋巴結都已經轉移，必須要切除下頷骨，顏男雖然口腔頰黏膜處有紅白斑，口腔切片確認是口腔癌初期，只要接受口腔腫瘤切除與頸部淋巴清除，術後恢復良好，很快就回到工作崗位。

他強調，初期口腔癌只要頸部淋巴沒有轉移，術後也可以不用放射線和化學治療，晚期的癌症在手術後仍需放射線和化學治療加強療效，存活率也不樂觀。

只是一般口腔癌在初期不太有症狀，既不會痛也不會不舒服，因此很多口腔癌的病人都不會發現，也不會積極處理，等到口腔長出腫瘤開始痛了，或是脖子轉移不舒服，就已經很末期了。想要遠離口腔癌，就要避免這些致癌物，尤其要戒除檳榔。