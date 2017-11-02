醫病》吃檳榔提神 小心罹口腔癌

彰基耳鼻喉科醫師洪雲聰（左）說，要遠離口腔癌，一定要戒除檳榔。 （記者湯世名翻攝）

2017-11-02 11:32

〔記者湯世名／彰化報導〕一名20多歲的顏姓男子開大貨車南北兩地跑，為了提神，跟著父親一起吃檳榔，一吃就是10多年，最近他父親因嘴巴張不開就醫，竟驗出已罹患口腔癌末期，嚇得顏男也趕緊做篩檢，醫生發現他口腔頰黏膜處有紅白斑，切片後確認是口腔癌初期，進行口腔腫瘤切除與頸部淋巴清除，術後恢復良好，顏面外觀正常，也很快回到工作岡位上，他還說：「再也不敢吃檳榔了！」

彰化基督教醫院耳鼻喉科醫師洪雲聰指出，這名現年30多歲的顏姓男子，開大貨車送貨需要高雄、台北兩地奔波，長途跋涉常覺得精神不濟，為了提神，遂聽從吃檳榔已多年的父親建議，跟著一起吃檳榔。顏男原本只有開車才在吃檳榔，漸漸地連平常休息時也在吃，一吃就是10多年。

最近顏男父親因為嘴巴張不開，到彰基耳鼻喉科求診，不料竟發現是口腔癌！而且脖子的淋巴結都已經轉移，已是癌症末期，嚇得顏姓男子趕緊把檳榔戒掉，並到彰基耳鼻喉科做口腔篩檢，醫師洪雲聰經口腔檢查發現其頰黏膜處有紅白斑，做口腔切片後，確認是口腔癌，再經過影像學檢查確認是初期的癌癥，所幸手術相對簡單，不用像他父親一樣需要把下頷骨切除，顏男接受口腔腫瘤切除與頸部淋巴清除，術後恢復良好，很快就回到工作岡位。

洪雲聰表示，檳榔是台灣一直以來的經濟作物，在2012年產量甚至只少於稻米，是當年農產品產值的亞軍，也因為這樣，造就不少吃檳榔的民眾，也產生不少口腔癌患者。根據《口腔病理學及口腔內科學雜誌》研究報告指出，嚼食檳榔的民眾得到口腔癌的機率是一般人的28倍，抽菸合併檳榔則會增加89倍，若是菸、酒、檳榔3者都經常接觸的人，口腔癌的機率更高達123倍。

他強調，初期的口腔癌都很好處理，只要頸部淋巴沒有轉移，術後也可以不用放射線和化學治療，一旦拖太久才來處理，晚期的癌癥在手術後仍然需要放射線和化學治療加強療效，存活率也不樂觀。一般口腔癌在初期不太有癥狀，既不會痛也不會不舒服，因此很多口腔癌的病人都不會發現，也不會積極去做處理，等到口腔長出腫瘤開始痛了，或是脖子轉移不舒服，就已經很末期了。想要遠離口腔癌，就要避免這些致癌物，尤其要戒除檳榔。