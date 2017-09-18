醫病》他連續罹癌不向病魔低頭 只為了這件事...

2017-09-18 16:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕是怎麼樣的毅力，能讓人連續罹癌，卻成功堅持戰勝病魔？接連罹患口腔癌及肉芽組織癌的慶彬，為了要親眼看到兒子上台領獎，堅強對抗癌細胞，歷經手術，放療及化療共60多次，縱使治療造成顏面及身體的缺損，但仍努力復健不放棄，近日獲頒陽光基金會「復健有成獎」，也如願看到兒子領獎，現在他更擔任癌症宣導義工。

現年49歲的慶彬，3年前就罹患口腔癌第四期，肩上扛有家計的他，療養半年就繼續工作，想不到隔4個月後，又罹患猛爆性肉芽組織癌，他不僅進行手術，也連續27天，每天做2次放療（一般人每天做1次），期間還外加6次化療，但連續而密集的治療，導致肩頸留下大面積燒傷痕跡，右耳耳垂也缺損，不過他仍堅持不放棄，出院後馬上開始復健。

慶彬說，他最擔心家庭及2個孩子，而這也是他抗癌的最大動力來源，他的長子小文，曾經曾在發明獎獲銅牌，並努力考證照，希望畢業後幫忙分擔家計；而正值青春期的小兒子，曾誤交損友、叛逆愛玩，自己生病後，終究放棄玩樂，日日到院陪伴；至於未同住的7旬老母，則學會搭捷運，每日清晨買菜回家煮粥，和自己太太輪流擔起照顧他的任務。

慶彬最大的期望，就是看到兒子小文上台領陽光基金會的獎助學金，而他也終於如期完成治療，撐著虛弱身體出席頒獎典禮。至於慶彬本人，也因勇敢面對病魔、努力積極復健，獲頒陽光基金會「復健有成獎」他更進一步加入陽光口友宣導隊，要以自身經驗勸導大眾遠離致癌物。

據陽光基金會統計，每年服務口腔癌病友達到1500位，不論是個人還是整個家庭，這些口友除需面對病魔威脅，還得面臨頭頸因開刀缺損造成的口齒不清、進食困難，以及經濟、心理、復健等壓力，陽光基金會「守護口腔癌病友」服務計畫，呼籲大眾伸援助其持續獲得身心重建、經濟補助、家庭支持等服務。