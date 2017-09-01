達文西手臂助陣 口腔癌不用切臉

2017-09-01

記者蔡淑媛／台中報導

口腔癌手術新選擇，達文西手臂重建不用切臉！

47歲陳姓婦人罹患口腔癌第2期，切除口內3公分腫瘤、右側舌底、下頷及口腔黏膜後，再自費接受達文西手臂深入口腔縫合、補皮瓣重建，免除傳統手術要切骨割臉的大手術，且術後不留疤，外觀看不太出來。

台中榮總整形外科醫師賴志昇指出，口腔癌切除腫瘤後要重建口腔和顏面，必須切開下頷骨和下唇，才有足夠空間和視野，在口腔深部穿針引線縫合傷口、補皮瓣，會在臉上從下唇、下頷到頸部留下至少20公分的疤痕。

賴志昇說，利用達文西手臂手術重建，不需破壞下唇和下頷骨，機械手臂夠細、夠長，能深入口腔甚至口咽部，直接在口腔內縫合、補皮瓣做重建手術，臉部不留疤，比起傳統手術，外觀、發音和吞嚥功能也大幅改善。

陳姓婦人2年前因齒齦異常疼痛，到牙科診所就醫，被轉診到台中榮總，確診罹患口腔癌。右下口腔長了3公分腫瘤，由耳鼻喉科醫師切除腫瘤和周邊的舌底、下頷及口腔黏膜，傷口面積有6×7公分。

賴志昇接手利用達文西手臂做皮瓣重建和傷口縫合，恢復快，術後也不留疤痕，婦人再接受放療，病情穩定。

健保不給付要自費

賴志昇提醒，達文西手臂手術必須自費，要使用也必須經醫師評估是否適用，例如口腔癌腫瘤太大或切除面積太大都不適合。