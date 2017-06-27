醫病》老菸槍刷牙看見白斑點 竟是口腔癌！

2017-06-27 14:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕39歲的老菸槍阿凱，菸齡20年左右，近1個月時間刷牙時發現口腔內有白斑點，且連續好幾天用牙刷刷也刷不到，經切片檢查後確認竟是口腔癌前期病變！

菸齡約20年的阿凱，由於從事的是業務工作，阿凱說，雖然他不吃檳榔，但抽菸、喝酒是他交際應酬的萬靈丹，日前刷牙時卻發現口腔內有白色斑點，連續幾天嘗試用牙刷也刷不掉，自己上網爬文後懷疑是口腔癌，但也不敢立刻求診，反而是之後到牙科洗牙時，由牙科醫師發現他有口腔黏膜白斑症，才轉介到耳鼻喉科做進一步切片確認。

衛福部台北醫院牙科主任李怡祥表示，據國健署最新公告，口腔癌為國人十大死因第5位、男性癌症死因第4位，而台灣嚼檳榔人口高達240萬人以上，男性罹患口腔率的比率較女性高出10.9位。李怡祥指出，罹患口腔癌的人有88％有嚼檳榔習慣，避免嚼食檳榔是杜絕口腔癌不可獲缺的關鍵方法。

李怡祥也特別強調，大家都以為只有嚼檳榔才會得口腔癌，雖然抽菸罹患口腔癌的機率確實是常人的18倍，但若是抽煙又嚼檳榔，罹癌機率則上升到89倍，再加上喝酒的話，機率更高達123倍。

衛福部台北醫院耳鼻喉科醫師李家萱則表示，阿凱經切片確認為口腔癌前期病變，由於早期就發現，只透過雷射治療即可，加上定期回診追蹤，並戒掉抽菸習慣，已恢復健康。