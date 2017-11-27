醫病》吃檳榔30年罹口腔癌舌癌 尤福全抗癌16年

彰基今邀請舌癌病友和家人分享抗癌心路歷程。（圖彰基提供）

2017-11-27 14:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕65歲彰化縣民尤福全，18歲開始吃檳榔，開車靠吃檳榔提神，習慣每天花100元買檳榔，當時不知道吃檳榔會得口腔癌，一吃就吃了30年，直到49歲時被發現罹患舌癌，接受治療再治療，已切除3分之2舌頭，一路勇敢抗癌，成了抗癌鬥士，目前固定在彰化基督教醫院進行門診追蹤治療。

尤福全說，1999年，衛生所在社區舉辦口腔篩檢，他被檢查發現「口腔纖維化，衛生所醫師告誡他不要再吃檳榔，他以為只要不加白灰、荖葉就不會口腔癌，改只吃菁仔，又吃了3年，結果2001年，發現舌頭長了1顆腫瘤，而且舌頭開始疼痛，吃東西、吃檳榔都覺得不舒服，就不敢再吃檳榔。

尤福全表示，2001年他被診斷出罹患舌癌第4期，切除3分之2舌部與頸部淋巴廓清，2005年，回診時又發現口腔左邊黏膜長白斑，進行雷射治療，2007年5月換成右邊黏膜長白斑，再次進行雷射治療，同年10月，右邊黏膜又長了2次腫瘤（非癌症），繼續再進行2次的切除手術，不料，2010年，透過切片檢查才發現右邊黏膜已病變為癌細胞，確診為「頰黏膜癌」，由彰基副院長陳穆寬開刀，切除右臉頰腫瘤，並拿胸大肌做補皮重建，再次抗癌成功，目前固定回門診追蹤。

陳穆寬醫師說，口腔癌第4期並不代表沒有希望，其臨床經驗，約40到50%的病人，仍然可以治癒的，其中，他以彰基救治過口腔癌病患分析，約90%的病人，都是和檳榔、菸有關係的。

彰基副院長陳穆寬醫師（右）和彰化縣衛生局副局長尚筱菁，活動會場簽署無菸無檳榔醫院宣示書。（圖彰基提供）