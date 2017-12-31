《健康聚寶盆》化妝治療 活化大腦預防失智

2017-12-31

文／黃菁萍

打扮得漂亮、有型，不再只是年輕人的權利，銀髮族也可以！

因為在醫院工作的緣故，經常可以在工作環境中，接觸到75歲以上的年長者，也從中發現，有些長者出外時會特地打扮，穿著搭配也顯得時髦，臉上容光煥發，眉開眼笑，神采奕奕，不像來醫院復健的病人。更驚訝的發現，通常這樣患者生活獨立性較高，復原力也比較好！

在過去，會注重打扮與穿著的長者，在台灣是少數可見，反觀在日本會打扮整齊，搭配流行穿著出外的長者倒是隨處可見。打扮外表，並著重衣服穿著，加入自己喜愛的風格，不僅會讓人擁有好心情，讓心態更年輕活躍，還能活化大腦。

擁有好心情 生活更活躍

在日本，更有化妝品公司提出「化妝治療」，他們針對400家護理機構進行至少一小時的銀髮住民化妝課程，機構的護理人員驚訝地發現，有些完成化妝課程的銀髮住民，坐姿平衡變得更好，且可能因為肌肉力量的提升，在進食以及如廁等日常活動上，減少了外在的協助，大大增加了獨立性。

任教於日本大學工學部的Kaoru Sakatani學者針對一群中早期的失智老人進行化妝治療。他將長者分為兩組，一組接受為期3個月的化妝治療，另一組則沒有接受化妝治療，結果發現有接受化妝治療這組的失智患者，認知退化速度較沒有接受化妝治療組來得輕微。

藉由化妝，不僅可以美化容貌，更改變了心理，刺激腦部，並活化大腦。

鼓勵長者或患者打扮外表、注意穿著，可以讓長者外表看起來更年輕有精神，也能提升長者自信心，提升外出社交的自信與機會，讓心情變得更愉悅更積極，刺激大腦神經網絡，維持大腦年輕度，也是預防失智症的重要方法之一！

（作者為高雄市立大同醫院復健科職能治療師）