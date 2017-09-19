日曬微調生理時鐘 改善失智患者作息

2017-09-19

文／許家綸

失智症患者說過就忘的記憶障礙，其實並不足以造成太大的困擾，真正令人心力交瘁的，往往是病人的睡眠問題與混亂的精神行為症狀。

失智患者的睡眠容易變得片段，日夜週期也會逐漸異常；所以，病人通常白天精神不濟，夜幕低垂時則開始激躁興奮，甚至睡了2、3天後，可以連續數天不闔眼，毫無規則可言，且失序的睡眠還會影響進食、盥洗等作息。

至於精神行為症狀更是許多照顧者的夢魘，諸如過度猜疑、無意義的漫遊，或者妄想、無中生有的幻覺等，嚴重程度還會隨著退化加劇而愈來愈明顯。這些行為常增加意外受傷的風險，讓照顧者時刻繃緊神經，沉重的照護壓力把人逼得喘不過氣來，也是患者最後被送進養護機構的重要原因。

治療這兩類棘手的症狀，藥物的效果尚無法盡如人意。當然，投予愛憶欣（Aricept）、憶思能（Exelon）這類膽鹼酶抑制劑，多少有些助益；若是效果不彰，也可酌量使用情緒穩定劑、鎮定劑、抗精神病類藥物，只是後者這些藥物容易使病人終日昏沉，長期投藥也會有副作用。

其實在照護失智者的方法中，許多非藥物治療既不花錢又有效，照光治療便是其中一種。

生理時鐘位於下視丘，一個名為「視交叉上核」的構造，就像人體的總司令，藉由調控褪黑激素分泌，來號令日夜作息，進而影響體溫、內分泌與進食行為。

不過，隨著年紀退化，這個穩定的時鐘也會生鏽失準，此時便可利用光線進行「微調」。

許多研究顯示，針對阿茲海默症患者，光照療法不僅能改善片段睡眠、增加白天的醒覺與調整週期混亂，對於激躁的精神行為和憂鬱也有幫助。

建議失智長輩，每天早上都應有日光照進眼睛，至少持續1-2小時，且最好天天不間斷。若受限於都市環境和照顧人力，無法配合日照，也可使用照光機等人造光源。

原則上，選用波長在460nm-470nm左右的藍光，照度至少大於2500lux（燭光），如果照度越大，則照射的時間就可以縮短。

另外，無論日光或人造光源，都只要斜射即可，而且要提醒長輩，眼睛必須睜開，照光時閉目養神可收不到功效！

家中若有睡眠與行為混亂的失智症患者，不妨試著每天照光、微調生理時鐘，「早上帶出門去曬曬太陽」，經濟有效又安全。

（作者為永和耕莘醫院神經內科醫師）