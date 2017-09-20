醫病》老人失智勿輕忽 注意8大前兆

2017-09-20 14:48

〔記者何宗翰／台中報導〕9月21日為「國際失智症日」，烏日林新醫院神經內科主任宋兆家表示，失智症好發於65歲以上的老年人口，由於前期常常容易被忽略，大多患者沒有病識感，單純以為只是老化造成的記憶力不好，這時家人扮演著相當重要的角色，必須對失智症有著高度認知，才不會忽略失智症的早期病兆。

「大多數人都誤以為，罹患失智症無藥可醫，只能坐以待斃。」宋兆家表示，除了不可逆的腦部退化病因，如老年失智症、額顳葉退化症、帕金森症，無法真正改善之外，部分的失智症只要找到背後病因，對症下藥、治療，確實可以遏止惡化、改善病情。

例如血管性病因的腦血管疾病造成的腦梗塞、腦內出血或是蜘蛛膜下腔出血而導致的失智症，或是可治療性的病因，如慢性腦膜炎、腦炎、硬腦膜下血腫、代謝性腦病變、水腦症及甲狀腺、肝腎功能出問題，早期發現治療，就有痊癒的機會。

宋兆家說，以下為八大失智症前兆，民眾可自行評估，也能觀察家中長輩有無以下症狀：一是記憶力漸漸喪失？常常找不到東西、有些事漸漸地想不起來。二是對活動和嗜好的興趣降低？以前本來很熱衷的事物，現在都興致缺缺。三是解決問題的判斷能力出現困難？和以往的判斷力相比，現在常常做出錯誤的判斷。

四是別人說您一直重複說同一件事、重複相同問題？說話一直在繞圈圈，忘記曾經說過的話、問過的問題。五是學習使用工具、設備和小器具上有困難？如撥打電話給友人、忘了怎麼使用遙控器、洗衣機等電器產品。六是忘記正確的日期、約會、聚餐的時間？忘記正確的日期，甚至是年齡，也會忘記約會的時間。

七是處理複雜的財務或計算上有困難？進行簡單的加減乘除運算、帳單繳費、購物付款出現問題。八是情緒或人格改變？本來是好好先生、小姐，脾氣突然大變，或是個性暴躁的人性情大轉為溫和。

宋兆家強調，如果有超過兩項以上，建議盡快就醫，對於想要預防失智症的民眾，平時一定要常常動腦有助大腦健康，培養閱讀、下棋、旅遊等活動，以及每週3次規律的運動，勇於學習新事物、參加社區活動、做志工，更要維持均衡飲食和正常作息，遠離危險因子，避免高油、高鹽的飲食及戒菸。