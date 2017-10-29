醫訊》失智風險就醫 7醫院設「記憶門診」

慈濟基金會動員醫護人員幫，檢測長輩的下肢肌力。（記者何玉華攝）

2017-10-29 15:37

〔記者何玉華／新北報導〕高齡化社會面對長者可能失智失能的風險，新北市推動友善社區，讓受過訓練的志工為長者篩檢，一旦發現高風險對象即轉介失智共照網絡追蹤確診，目前已有6個里、7家醫院加入，並成立專責的「記憶門診」單一窗口，讓民眾面對失智失能可能時，不在茫然無措。

新北市衛生局專委陳玉澤說，目前失智共照網絡包含台北慈濟、雙和、亞東、淡水馬偕、汐止國泰、恩主公及耕莘醫院；其中，慈濟醫院今（29）日配合慈濟基金會推動社區關懷據點失智失能預防檢測，動員120名醫護人員，為長輩進行肌力、上下肢柔軟度、平衡、聽力、視力、自律神經及記憶評估篩檢。

慈濟基金會慈善志業發展處主任呂芳川表示，基金會為落實社區關懷，以「在地人提供在地服務，就近服務長者」的模式，仿效政府結合社區志工設立「社區關懷據點」，配合重陽節到來，各據點志工配合里長揪團，為年滿65歲的長輩進行各項身體檢測。

新北市府社會局長張錦麗和衛生局專委陳玉澤也到場關切，希望透過社區關懷據點、友善社區的預防檢測、關懷照顧以及動健康等活動，能延緩長者的老化，讓老年生活更有品質。