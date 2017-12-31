媽媽肺癌 不菸公務員也罹癌

2017-12-31

文／杜承哲

40歲的韓先生（化名）是一名公務員，從來不抽菸，也有慢跑運動習慣，日前陪媽媽到醫院回診時，媽媽覺得他近來偶爾會有喉嚨卡痰的情形，催他也做個檢查，沒想到「一檢即中」，意外被發現肺部有小腫瘤，母子當場都嚇一跳！

韓先生的媽媽去年被診斷出第1期的早期肺癌。媽媽是因為接受高級健檢的肺部低劑量電腦斷層掃描之後，發現一個1.8公分的肺腺癌。經過微創手術完整切除之後，到現在已經回診追蹤好幾次，如同預期的，並沒有復發或新長出肺癌的跡象，人的活力也很好，常常運動且自己下田種菜。

但這一次的門診，媽媽對於兒子常常發出清理喉嚨的聲音感到很擔憂，認為他長年來肺部也不好，催他應該接受詳細的檢查。

事實上，像兒子這麼年輕，又從未抽菸的患者，統計起來得到肺癌的風險是很低的。然而，因為韓先生就有一等親的肺癌家族病史，還是要特別謹慎，雖然韓先生的胸部X光正常，出於小心，還是為他安排了肺部電腦斷層掃描。沒想到，真的在韓先生的右側肺部，發現一個0.6公分的小型腫瘤！

經過一段時間仔細追蹤，以及其他部位掃描後，這個小型腫瘤仍然持續存在，並且也顯示出早期肺癌的影像學特徵，於是韓先生接受單孔胸腔鏡肺癌完整切除，住院3天後即出院返家休養，母子倆現在一起在門診定期的追蹤，也沒有復發的跡象，韓先生直呼很幸運！

有家族病史 宜電腦斷層掃描

大多數小於55歲的人，如果沒有抽菸，的確得到肺癌的風險並不高，也沒有非要安排斷層掃描的急迫性。

然而，還是要提醒民眾，許多國家的研究發現，有一等親的肺癌家族病史，自己得到肺癌的機會提高到將近兩倍。這種趨勢甚至在沒有抽菸的人身上更為嚴重！

所以，即使年輕，若是有家族病史，那麼接受低劑量的電腦斷層掃描檢查，是有必要的，這樣可以排除可能罹癌的風險；而少數早期發現的肺癌患者，通常也能靠著微創手術來一次治癒，真正需要化學治療的患者並不多。

早期肺癌是有救的，不要放棄自己的存活機會！

（作者為彰濱秀傳紀念醫院胸腔外科主治醫師）