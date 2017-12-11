醫病》大舅子罹肺癌 牧師斷層掃描發現肺腺癌零期

2017-12-11 17:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕58歲的詹姓牧師因妻子的哥哥發現罹患肺腺癌第1期，上月被妻子要求做低劑量斷層掃描檢查，發現右肺有0.6公分結節，經醫師評估疑惡性腫瘤，以雷射角度定位儀精準做微創胸腔鏡切除，確診為零期癌，牧師說，自己不抽菸也無家族史，聽到罹癌很驚訝，還好早期發現治療。

中山附醫胸腔外科主任林巧峰指出，肺癌早期無症狀，利用低劑量斷層掃描可及早篩檢發現，如果肺部有結節，約有5%為惡性，可利用雷射角度引導儀做微創胸腔鏡手術，有助精準切除病灶，外表傷口僅3公分，也可減少手術的氣胸、血胸等併發症，早期治療治癒率可超過80%以上。

詹牧師上週接受精準定位做微創胸腔鏡手術，切除包病灶的5公分的肺部組織，3、4天後就出院，他說，姊姊在30出頭時也及早發現罹患乳癌，積極治療後恢復很好，他覺得生命交給上帝，生病交給醫生．生活就要交給自己，配合醫囑，積極治療並樂觀以對。

林巧峯也觀察發現肺癌患者比10年前多3倍，以前大多是抽菸造成的鱗狀細胞癌，現在肺腺癌增加，與空污、環境污染、基因等有關，在工廠南遷、空污也跟著南移後，肺癌人口增加，他認為有致癌基因在接受到空污等危險因子，會增加罹肺癌比例，建議AQI空品指標橘色就要少出門、戴口罩。

  • 醫師林巧峯以雷射角度引導儀為罹患肺腺癌的詹姓牧師做微創胸腔鏡手術。（記者蔡淑媛攝）

    醫師林巧峯以雷射角度引導儀為罹患肺腺癌的詹姓牧師做微創胸腔鏡手術。（記者蔡淑媛攝）

  • 詹姓牧師右肺發現0.6公分結節，罹患肺腺癌。（紅色箭頭指處，記者蔡淑媛翻攝）

    詹姓牧師右肺發現0.6公分結節，罹患肺腺癌。（紅色箭頭指處，記者蔡淑媛翻攝）

  • 雷射角度引導儀定位協助精準微創胸腔鏡手術，切除肺癌症灶。（記者蔡淑媛翻攝）

    雷射角度引導儀定位協助精準微創胸腔鏡手術，切除肺癌症灶。（記者蔡淑媛翻攝）

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