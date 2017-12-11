醫病》大舅子罹肺癌 牧師斷層掃描發現肺腺癌零期

2017-12-11 17:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕58歲的詹姓牧師因妻子的哥哥發現罹患肺腺癌第1期，上月被妻子要求做低劑量斷層掃描檢查，發現右肺有0.6公分結節，經醫師評估疑惡性腫瘤，以雷射角度定位儀精準做微創胸腔鏡切除，確診為零期癌，牧師說，自己不抽菸也無家族史，聽到罹癌很驚訝，還好早期發現治療。

中山附醫胸腔外科主任林巧峰指出，肺癌早期無症狀，利用低劑量斷層掃描可及早篩檢發現，如果肺部有結節，約有5%為惡性，可利用雷射角度引導儀做微創胸腔鏡手術，有助精準切除病灶，外表傷口僅3公分，也可減少手術的氣胸、血胸等併發症，早期治療治癒率可超過80%以上。

詹牧師上週接受精準定位做微創胸腔鏡手術，切除包病灶的5公分的肺部組織，3、4天後就出院，他說，姊姊在30出頭時也及早發現罹患乳癌，積極治療後恢復很好，他覺得生命交給上帝，生病交給醫生．生活就要交給自己，配合醫囑，積極治療並樂觀以對。

林巧峯也觀察發現肺癌患者比10年前多3倍，以前大多是抽菸造成的鱗狀細胞癌，現在肺腺癌增加，與空污、環境污染、基因等有關，在工廠南遷、空污也跟著南移後，肺癌人口增加，他認為有致癌基因在接受到空污等危險因子，會增加罹肺癌比例，建議AQI空品指標橘色就要少出門、戴口罩。