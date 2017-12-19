醫病》肺癌下背痛到二度尋短 接受介入性治療不再復發

2017-12-19 18:27

〔記者王俊忠／台南報導〕下背痛、痛起來真會要人命！一名50多歲的肺癌男接受化療後病情穩定，但有時下背痛如刀在鑽肉，痛到讓他曾二度燒炭尋短，幸都獲救。後來找到奇美醫院神經外科主治醫師洪翊傑，確診是腰椎退化導致下背痛，以介入性疼痛治療方法處理，劇痛不再復發、也不會再要了他的命！

洪翊傑表示，這名痛到想自殺的患者本身罹患肺癌，化療後病情穩定，但之前突然覺得下背劇痛，痛楚像是刀在鑽肉一般，痛得實在受不了，患者兩度痛到燒炭尋短、想求解脫，都被送到奇美醫院挽回性命，3個月前患者才找到他求診，確診是腰椎退化產生的疼痛，與肺癌無關。

洪翊傑為肺癌男安排超音波導引神經阻斷術與熱凝神經消融術後，疼痛不再復發，展現療效。

奇美醫院指出，3年前，該院已引進包括超音波導引神經阻斷術、熱凝神經消融術與高頻熱凝神經調控等3種療法工具，屬於介入性疼痛治療，這3種工具對脊椎退化性疼痛、頭頸部疼痛與三叉神經痛具有相當療效，像洪醫師治療的肺癌男用其中兩種療法，即有效改善疼痛。

但也有其他疼痛不適用這3種療法；洪翊傑說，像手術後的脊椎疼痛、關節疼痛（如膝關節、髖關節），這種手術後的疼痛，上述3種療法效果不盡理想，另種冷凝式熱凝消融手術即可對付手術後難解的疼痛，相關研究顯示冷凝式熱凝消融手術可讓70%至80%的脊椎、髖關節或膝關節疼痛病人，疼痛感減少5成以上，是複雜性慢性疼痛患者對療法的新選擇。

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